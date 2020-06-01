►解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受

▲家樂福開賣口罩首日。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

口罩於今（1）日正式解禁，各大通路通通可以自由買賣了！家樂福量販搶先一早就在門市上架開賣，《ETtoday新聞雲》直擊天母門市，並沒有出現排隊人潮，但仍有民眾來店購買，一名李先生就直呼：「很方便！」對於價格稍貴是否會影響意願，他則表示不會，「現在沒有那麼急迫，會開始注重品牌。」

▲民眾認為通路買得到很方便。（圖／記者蕭筠攝）



家樂福量販今早搶先開賣首批限量1萬8千包醫療級口罩，於全台68間量販店正式提供販售，且每人限購1包，開店時間一到陸續有民眾現身購買，現場訪問到一位李先生透露，自己剛好來購物看到口罩順便買，更直呼開放通路販售真的「比較方便！」他指出雖然目前口罩價格稍微貴一點，但還可以接受，再加上目前口罩已經較不急迫，因此會開始注重品質，「之前是因為疫情還算嚴峻，有口罩就用，如果架上就有我熟悉的牌子就會買。」

還有一位王先生則透露因為得知今天口罩解禁，「想說先來看看，結果發現真的有。」表示自己沒有特別囤貨但剛好看到就買，「以備不時之需。」對此，家樂福公共事務服務部經理張君鴻表示，目前68個量販店首批約分到100至300包口罩，「數量有限，建議消費者今明進行購買。」並強調售價為防疫前進貨售價，並無調漲，至於後續貨量問題，業者強調已經積極和廠商溝通、爭取，希望本周售完就可到貨提供販售。

另外今日下午3時起7-11也將於全台門市櫃檯開放預購盒裝醫療口罩，首批限量2.5萬盒，且用3大支付工具，每片只要4.75元。

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