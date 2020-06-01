口罩解禁關鍵原料暴漲！每公斤110噴飛1000！國家隊曝自由買賣通路售價

▲國內口罩即日起解禁。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國內醫療口罩全數徵用階段性任務達成，1日起，口罩管制解禁，但仍保持定額徵收。不過開放自由市場後，有些民眾也擔心，可能會買到更貴的口罩，對此，口罩大廠淨新向《ETtoday新聞雲》記者坦言，口罩原物料價格確實有波動，但仍努力向原物料商協議，盡量維持平穩價格，而民眾擔心口罩價格部分，也會因應通路商不同，訂出一片約4至6元的價格。

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▲淨新口罩總經理許哲銘。（圖／記者吳奕靖攝）

國內新冠肺炎疫情趨緩，加上口罩生產儲量達到一定水準，經濟部宣布自6月1日起，一般醫療口罩全額徵用改為每日提供800萬片口罩給政府的「定額徵用」，其餘口罩產量皆可開放國內外銷售。淨新口罩總經理許哲銘指出，在自由市場開放後，淨新每日仍維持原先徵收量的44%供政府徵收，每日投產約71萬片，直至6月30日止，可出產2130萬片口罩；其餘56%產量則是開放自由市場買賣。

然而開放自由市場後，有民眾擔心，口罩價格是否可能產生波動？許哲銘坦言，目前原物料價格浮動相當高，因原物料可能會外銷，導致無法滿足國內需求，因此目前都和原料商持續協議，希望維持自由市場平穩價格。另也有民眾擔心，口罩大廠定價可能有波動，許哲銘表示：「實名制部分固定一片為5元，自由市場部分則定價一片為4至6元，因應不同通路做出應對。」

▲許哲銘坦言，口罩過濾層漲幅約3倍。（圖／記者吳奕靖攝）

「這也不是漲價，是因應原物料調升，所以事實上，成本是提升的，大約28%左右。」許哲銘解釋，漲價幅度最多的就是口罩中間的過濾層，也就是熔噴布的部分，漲了約3倍，「起初熔噴不織布一公斤約110、120元，徵收期間價格約是一公斤300至330元，而開放自由市場後，預計價格會在一公斤1000元上下，全球市場行情約在1400至1600元」。