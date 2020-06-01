TVBS民調／憲改推動18歲可投票　民眾沒共識？44％不贊成

▲投票。（資料照／記者宋良義攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文展開第二任期，並宣告要加速「修憲」，下修18歲公民權，而監察院及考試院職權爭議也再度被討論。根據《TVBS》1日最新民調顯示，是否同意投票年齡下修至18歲，42％贊成，44％不贊成。

蔡英文於就職演說中提到，立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識，「而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。」

現行公民投票權為20歲，而蔡英文希望在第二任期中推動修憲，將公民權下修至18歲；根據《TVBS》民調指出，有42％民眾表示贊成，略低於表示不贊成的44％，另外15％沒有意見。相較104年時的調查結果，民眾不贊成比例由53％減少9個百分點至44％，贊成比例則沒有變化，整體而言，民眾反對下修投票年齡至18歲的比例已經減少，但看法仍顯分歧。

蔡英文也表示，監察院的國家人權委員會，將在今年八月掛牌成立，外傳前總統府秘書長陳菊將接任監察院長，並擔任人權委員會主委。《TVBS》民調顯示，有27％民眾表示陳菊適合擔任監察院院長，39％則認為陳菊不適合，另外34％沒有表示意見，民眾看法分歧。

不過，監察院職權爭議屢被討論，是否應廢除監察院各有擁護者。《TVBS》民調顯示，有22％表示贊成，57％表示不贊成；而對於廢除考試院，則有62％表示不贊成，同樣高於贊成的20％。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於109年5月21日至26日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,200位18歲以上台灣民眾，其中拒訪為217位，拒訪率為18.1％，最後成功訪問有效樣本983位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。