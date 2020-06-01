　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TVBS民調／憲改推動18歲可投票　民眾沒共識？44％不贊成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020大選投票日,投票。（圖／記者宋良義攝）

▲投票。（資料照／記者宋良義攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文展開第二任期，並宣告要加速「修憲」，下修18歲公民權，而監察院及考試院職權爭議也再度被討論。根據《TVBS》1日最新民調顯示，是否同意投票年齡下修至18歲，42％贊成，44％不贊成。

蔡英文於就職演說中提到，立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識，「而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。」

現行公民投票權為20歲，而蔡英文希望在第二任期中推動修憲，將公民權下修至18歲；根據《TVBS》民調指出，有42％民眾表示贊成，略低於表示不贊成的44％，另外15％沒有意見。相較104年時的調查結果，民眾不贊成比例由53％減少9個百分點至44％，贊成比例則沒有變化，整體而言，民眾反對下修投票年齡至18歲的比例已經減少，但看法仍顯分歧。

蔡英文也表示，監察院的國家人權委員會，將在今年八月掛牌成立，外傳前總統府秘書長陳菊將接任監察院長，並擔任人權委員會主委。《TVBS》民調顯示，有27％民眾表示陳菊適合擔任監察院院長，39％則認為陳菊不適合，另外34％沒有表示意見，民眾看法分歧。

不過，監察院職權爭議屢被討論，是否應廢除監察院各有擁護者。《TVBS》民調顯示，有22％表示贊成，57％表示不贊成；而對於廢除考試院，則有62％表示不贊成，同樣高於贊成的20％。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於109年5月21日至26日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,200位18歲以上台灣民眾，其中拒訪為217位，拒訪率為18.1％，最後成功訪問有效樣本983位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

ET快訊
即／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特
知名滷味店分家「姐弟撕破臉」！女兒不服氣「距離5步」再開一間
「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生再爆：老師出拳猛K才驚覺
雞排店收50元硬幣！一翻面「頭像消失了」　內行揭：網上賣19
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

YouBike1.0淘汰車輛給枋寮？　簡舒培批：成為柯文哲的綁樁工具

中火未取得許可證前若重啟燃煤機組　中市府：依空污法送辦台電

TVBS民調／憲改推動18歲可投票　民眾沒共識？44％不贊成

「逆時中」被指拉低北市府表現　陳佩琪怒嗆簡舒培：請行文總院「FIRE掉我」

炎亞綸醫生爸買早餐「他一次都沒吃過」　淚崩：找不到和父親相處方式

悠遊卡今年交易金額未達680億？柯文哲允諾換掉董事長

罷韓最後衝刺！高市民進黨部「104萬通電話+5萬封信」：撤換無心市長

士官傳輕生訊息、失蹤4天！　資通電軍指揮部回應了

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

YouBike1.0淘汰車輛給枋寮？　簡舒培批：成為柯文哲的綁樁工具

中火未取得許可證前若重啟燃煤機組　中市府：依空污法送辦台電

TVBS民調／憲改推動18歲可投票　民眾沒共識？44％不贊成

「逆時中」被指拉低北市府表現　陳佩琪怒嗆簡舒培：請行文總院「FIRE掉我」

炎亞綸醫生爸買早餐「他一次都沒吃過」　淚崩：找不到和父親相處方式

悠遊卡今年交易金額未達680億？柯文哲允諾換掉董事長

罷韓最後衝刺！高市民進黨部「104萬通電話+5萬封信」：撤換無心市長

士官傳輕生訊息、失蹤4天！　資通電軍指揮部回應了

中職／小聯盟可能不打　吳志揚邀旅美球員報名選秀

完美消化高難度舞蹈　唱功從不落下！INFINITE絕對夠資格成後輩經典

高檔牛排點全熟！母親遭轟「去吃牛肉麵」　主廚聽一句話哭了

德州宣布進入「災難狀態」　1000名國民兵進駐執法

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

千億賭王何鴻燊剛離世辦頭七！　何猷君、何超蓮IG取消關注

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特報」

中職／吳志揚建議全面開放觀眾　邀總統蔡英文一起看球

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

中職／巨投高壓投法在新莊很有利　羅力盼征服桃園投手丘

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

政治熱門新聞

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

韓國瑜提停止罷免訴願　行政院直接駁回

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

台灣給WHO警告信？陳佩琪譏「硬拗」

陳時中行程爆滿　「緊閉雙眼擦汗」快熱暈

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

吳斯懷挺韓　賭100碗牛肉麵酸綠營

韓陣營「五不做」：拒對罷免公開談話

日本首波開放入境名單沒有台灣　外交部回應了

陳時中證實曾力挺　柯回應了！

苗博雅憂：不投票恐成「滋養韓國瑜的養分」

更多熱門

相關新聞

游錫堃：為成功修憲支持複決綁大選

游錫堃：為成功修憲支持複決綁大選

立法院長游錫堃繼昨天宣示下會期將展開協商成立修憲委員會，他在今（30日）表示，為成功修憲，他支持複決投票綁2022大選。根據立院草擬的時程方案，若要綁大選，立法院最晚須於2022年3月29日通過修憲案。

台灣不要當美國的「小老婆」

台灣不要當美國的「小老婆」

柯建銘：修憲複決應合併2022大選

柯建銘：修憲複決應合併2022大選

孫大千怒嗆民進黨：騙到政權就為所欲為

孫大千怒嗆民進黨：騙到政權就為所欲為

修憲複決綁2022選舉　朝野黨團有共識

修憲複決綁2022選舉　朝野黨團有共識

關鍵字：

修憲18歲公民權

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

《青春有你2》「無修音真實片」外流

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面