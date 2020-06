切勿輕易嘗試！以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

▲i冰宇宙警告用戶勿將問題照片設為桌布。(圖/翻攝自Twitter/Ice Universe)

記者王曉敏/綜合報導

Android 手機爆出古怪 Bug!知名爆料大神 i冰宇宙(Ice universe)稍早在推特反映,若將特定照片設為手機的桌布,將使設備崩潰,類似問題在三星及 Google Pixel 手機皆可能發生。

i冰宇宙稍早在推特發布一張風景照,並警告若將該這片設為 Android 手機的桌布,恐使手機「死當」!唯一的解決方式就是將手機「砍掉重來」,恢復至原廠設定,影響範圍以三星及 Google Pixel 手機為主,有華為及 OnePlus 用戶實測後回應沒遇到類似狀況。

▼圖為可能導致手機崩潰的照片。(圖/翻攝自Twitter/Ice Universe)

據 i冰宇宙的推文,三星已於 5 月中旬收到相關問題回報,並已著手解決,但在釋出更新前,還請用戶不要冒險嘗試。

Update: Samsung has received feedback on this type of bug in mid-May, and has resolved this issue. Just wait for the subsequent firmware update and do not take the risk. pic.twitter.com/oa7rxnkSkb