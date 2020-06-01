切勿輕易嘗試！以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

▲i冰宇宙警告用戶勿將問題照片設為桌布。（圖／翻攝自Twitter／Ice Universe）

記者王曉敏／綜合報導

Android 手機爆出古怪 Bug！知名爆料大神 i冰宇宙（Ice universe）稍早在推特反映，若將特定照片設為手機的桌布，將使設備崩潰，類似問題在三星及 Google Pixel 手機皆可能發生。

i冰宇宙稍早在推特發布一張風景照，並警告若將該這片設為 Android 手機的桌布，恐使手機「死當」！唯一的解決方式就是將手機「砍掉重來」，恢復至原廠設定，影響範圍以三星及 Google Pixel 手機為主，有華為及 OnePlus 用戶實測後回應沒遇到類似狀況。

▼圖為可能導致手機崩潰的照片。（圖／翻攝自Twitter／Ice Universe）

據 i冰宇宙的推文，三星已於 5 月中旬收到相關問題回報，並已著手解決，但在釋出更新前，還請用戶不要冒險嘗試。

Update: Samsung has received feedback on this type of bug in mid-May, and has resolved this issue. Just wait for the subsequent firmware update and do not take the risk. pic.twitter.com/oa7rxnkSkb — Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2020

科技網站《9to5Google》推測，這種 Bug 可能源自於特定照片的色彩空間（Color space）問題。一般來說，Android 主要支援 sRGB 色域，但那張「Bug風景照」是使用 RGB color space，目前 Android 10 尚無法自行轉換色彩空間，用戶可能得等到 Google 更新或 Android 11 釋出並內建自動轉譯機制才能徹底解決。

事實上，Google Pixel 2 也曾陷入類似問題。有用戶反映若將部分照片設為桌布，將使手機的 SystemUI 反覆崩潰，不僅會持續跳出「System UI has stopped」警告，螢幕也將不斷地跳轉黑畫面，無法正常解鎖及使用。Google 已於 5 月中旬承諾將於未來的 Android 版本中推出預防及修復程式。

►時隔2年！Google終於承諾將在Android更新中修復Pixel 2桌布Bug

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