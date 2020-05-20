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時隔2年！Google終於承諾將在Android更新中修復Pixel 2桌布Bug　

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▲▼Google Pixel 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google稍早已承諾將修復Pixel 2 Bug。圖為 Google Pixel 4。（圖／達志影像／美聯社）

 記者王曉敏／綜合報導

Google Pixel 2 用戶注意了！Google 終於承諾將修復一項已在網路論壇上已反映 2 年的錯誤，即令最多用戶感到困擾的桌布 Bug，目前 Google 已對該錯誤進行初步處理。

綜合外電報導，Google Pixel 2 的桌布 Bug 在國外論壇 reddit 上已經被用戶抱怨 2 年了。部分用戶指出，替 Pixel 2 手機換上從 Google 自家的「桌布」App 中下載的部分桌布時，將使該設備的 SystemUI 反覆崩潰，不僅會跳出「System UI has stopped」的訊息，螢幕也將不斷地跳轉黑畫面，無法正常解鎖及使用。

一些用戶推測，有可能是該桌布色域超過 sRGB 色彩空間，致使設備崩潰。而遇到這種狀況唯一的解決方式即將設備恢復至原廠設定，但即便如此，SystemUI 的崩潰狀況也不會停止。即便啟動至安全模式仍無濟於事，因該桌布仍處於活動狀態。

 ▼以下為範例影片：

針對許多 Pixel 2 用戶所面臨的桌布 Bug，Google 稍早回應指出，其團隊已從該 App 中刪除了所有有問題桌布，並將於未來的 Android 版本中推出預防即修復程式。

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