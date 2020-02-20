Android 11開發預覽版無預警發布！10大新功能搶先看

▲Android 11開發者預覽版今日釋出。（圖／記者郭芳如攝）

記者王曉敏／綜合報導

Google今（20）日無預警發布新一代作業系統Android 11的第一個開發者預覽版，較原先預期的3月更早。Google此前承諾，Android 11將增進對5G網路的支援及配備更好的隱私功能，並更新訊息傳送介面。

此開發者預覽版僅供Google Pixel 2、3、3A或4系列機款下載測試，並為僅針對開發人員推行的早期版本，不適合日常使用或提供其他用戶使用。Google提醒，下載後將完全重置設備，因此開發人員需先確保手機內的資料已備份。

綜合外電報導，以下為Android 11將添增的幾項有趣的新功能：

1. 即時通訊App的聊天泡泡

Android 10的開發者預覽版就曾納入許多聊天氣泡的功能，但在正式版本上並未出現，如今Android 11的開發者預覽版又將此功能回歸。

此功能就像Android版的Messenger一樣，會將訊息以「泡泡」型態放在畫面上，用戶要回應或發送訊息便無需將整個App開啟。不過在泡泡內，介面及功能都較為陽春，若要使用完整功能仍需開啟App。

2. 通知欄顯示正在進行的對話

Android 11也在通知欄中添增了一個全新的「專用對話區塊」（dedicated conversation section），用戶將可看到各種即時通訊App內正在進行的對話，就像上述的「聊天泡泡」一樣，能讓使用者更輕鬆地與聯絡人保持聯絡。

3. 從通知發送圖片

Android 11似乎非常注重消息傳遞這一部分，目前用戶已可從通知處快速地回覆消息，而新一代作業系統將允許用戶從通知處以圖片回覆。只要該App支援以「複製／貼上」的方式傳送圖片，用戶即無須開啟App即可在對話插入圖片並與文字訊息一同發送。

4. 一次性權限

Android 10最重要的功能之一即是對App權限的改進，而此也繼續成為Android 11的重點之一。具體來說，用戶在Android 11上將可為App「一次性地」授予某些權限，包括存取用戶位置、使用麥克風及鏡頭等，待用戶關閉App後，此授權即失效，待用戶下次開啟App時則會再次要求授權。

5. 使用相機時暫停震動

正在使用手機錄影時被通知打擾真的是件令人困擾的事，而在Android 11上這種情況將被避免。Android 11導入了全新的API，可在相機App開啟時，將鈴聲、警報及通知的震動靜音，讓用戶拍攝時不再受干擾。

6. 支援行動駕照

目前信用卡、演唱會門票及登機證等票券以都可在手機上以數位形式顯示，而在Andriod 11上，將進一步支援登入駕照。

Andriod 11將支援安全儲存及搜尋敏感的ID檔案，包括ISO 18013 - 5標準的駕照等。不過也先別高興得太早，畢竟要將這些ID證件登入手機，政府仍須制定法規來規範，不過當法規通過後，Andriod 11將能確保馬上能支援。

7. 改進Scoped Storage

Google在去年的Andiord 10上制定了檔案存取權限控制「Scoped Storage」功能，旨在更加嚴格地限制應用程式存取裝置外部儲存中的檔案，引起許多開發人員反對。不過此好處在於，可防止惡意App存取手機上的個人資訊，同時也可減少不要的App散亂。

「Scoped Storage」對大部分用戶來說是個正面的功能，但對開發人員而言，這意味著他們的App需要做許多額外的作業才能維持運作。而Google將在Andriod 11上進一步改進功能，「以使開發人員更輕鬆地過渡。」

8. 新的生物辨識級別

BiometricPrompt（生物辨識提示）是Andriod用於簡化指紋辨識及Pixel 4臉部解鎖系統的API，這也是用戶能以生物辨識技術登入銀行App、密碼管理器的主要原因。

Andriod 11的BiometricPrompt將有著更精細的生物識別安全性，應對手機的隱私防護更進一步。

9. 為5G做準備

2019年是5G元年，雖然Android 10已可支援5G連線，但Andriod 11將對此進行改進，使其體驗更佳。

其中最值得注意的是Dynamic Meterdness API，它將檢查用戶是否有「吃到飽」的5G連線數據，若有，將自動允許用戶觀看更高解析度的影片、圖片。此外，Andriod 11也將導入Bandwidth Estimator API，雖然用戶基本上不會用到，但這將使查看5G連線頻寬的downstream或upstream更加容易。

10. 與「打孔」及「瀑布」螢幕相容性更高

過去幾年來，各大智慧型手機製造商已向消費者展示了各式各樣的螢幕設計方案，此前，「瀏海」仍是目前較為主流的趨勢，Andriod 9 Pie也為此提供支援。而如今Google將透過Andriod 11支援「打孔」及「瀑布」螢幕的設計，有外媒推測，這可能意味著Pixel 5系列的螢幕可能將具備「打孔」及「瀑布」設計。