Andriod跳槽iOS注意了！網列3大換機關鍵細節

▲iPhone SE預計將掀起換機潮。（圖／取自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

新一代蘋果平價機iPhone SE將於明（24）日開賣，其超甜價格預計將吸引許多Andriod中階機的用戶跳槽，日前有網友在PTT發文請益，從Andriod轉蘋果有哪些細節須留意，綜合網友回覆，大致有幾個關鍵重點。

原PO指出，自己從高中開始一路使用了8年的Andriod系統，不過上周預購了iPhone SE，他在PTT詢問道，「如今要轉到另一大本營了，想問版上有經驗的告（各）位，有哪些細節要注意嗎？」對此網友回應主要著重於應用程式、檔案與密碼管理三大要點。

關於應用程式方面，主要涉及LINE與遊戲App。台灣民眾最常使用的即時通訊App LINE官方目前並無跨平台匯入LINE備份的機制，若直接從Andriod跳槽iOS，聊天紀錄將無法轉移，因此需要透過雲端備份來轉移資料。

至於遊戲App的部分同樣也要事先查看是否支援雲端備份，不然玩家可能會面臨「帳號重練」的悲慘情況。此外，蘋果自去年5月調漲了App內購價格，因此像是手遊課金等售價都較Andriod系統更貴一些，漲幅從10%至20%不等，舉例來說，在Andriod賣30元的鑽石等虛寶，到iOS將要價33元，須特別注意。

而檔案管理方面，iPhone電腦傳輸檔案的方式較Andriod設備複雜得多，因此若有透過傳輸線傳輸檔案的需要，可能得先熟悉一下操作方式。

另外，蘋果長年來一直以「隱私」作為主要賣點之一，對於安全管控較為嚴謹，時常要求用戶「手動輸入Apple ID」因此網友也有許多網友強調不能忘記密碼。