macOS Catalina 10.15.3修復Apple Mail漏洞　加密郵件不再被看光光

▲蘋果內建郵件App錯誤已在macOS Catalina 10.15.3更新中被修復。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果上周發布了macOS Catalina 10.15.3更新，資安專家根德勒（Bob Gendler）在部落格發布文章表示，此次更新也修復了其於去年11月披露的郵件（Apple Mail）App錯誤，該錯誤將使加密郵件被明碼儲存，可能導致重要資訊外洩。

根德勒去年11月在部落格發文指出，其於7月發現了macOS系統內建郵件App的漏洞。當用戶使用該App發送郵件後，會開啟系統預設的Siri學習功能，將信件文字內容儲存於一個名為「snippets.db」的資料庫中，且不會受到郵件加密的保護，使有心人士便得以從中直接獲取用戶的郵件內容。該漏洞至少存在於Sierra到Catalina的4個版本的 macOS中，而據根德勒稍早的部落格文章，蘋果已在macOS Catalina 10.15.3更新中修復該漏洞。

事實上，該漏洞的影響範圍可能不大，畢竟有心人士想利用該漏洞也不容易。用戶需要使用macOS系統內建的郵件App（而非第三方郵件App）發送郵件，且關閉FileVault的全硬碟加密，且須確切知曉在系統文件中找尋該資料存放的位置。

事實上，蘋果並未於macOS Catalina 10.15.3的說明中提及該修復程式，但Catalina 10.15.3的beta版發布說明內寫道，加密郵件已不會出現在Spotlight的搜尋結果中。這可能意味著蘋果已改變其對內建郵件App內加密郵件編制索引的方式，以防止上述的漏洞發生。

此外，據科技網站《9to5Mac》報導，iOS 13.4更新也將修復自iOS 13發布以來存在的內建郵件App的錯誤設計，在iOS 13.4中，「刪除」及「回覆」兩鍵將位於底部工具欄的兩端，並添增「標籤」及「移動文件夾」的快速操作選項。蘋果在iOS 13中莫名刪除了「標籤」及「移動文件夾」兩快速操作鍵，並將「刪除」及「回覆」兩鍵放置於右側，在工具欄左側大量留白，這種設計使不少用戶抱怨，想回覆郵件時常會誤按到刪除。

▼iOS 13.4更新在「刪除」及「回覆」兩鍵間添增「標籤」及「移動文件夾」的快速操作選項。（圖／取自9to5Mac）