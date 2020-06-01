罷韓投票倒數5天！關鍵時刻韓國瑜採「冰處理」　幕僚曝他心境…

▲高雄市長韓國瑜目前對於罷免議題不多做回應。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數5天！相較罷韓團體以車隊掃街以及遊行方式，想維持聲量，提高曝光度，韓國瑜則是採用「冰處理」，除了前陣子拍影片呼籲支持者不投票、只監票，後續對於罷免話題則都不多作回應，韓國瑜幕僚透露，目前韓見到政務官都是給予鼓勵，要大家全力拚市政，幕僚提到，若是現在感到慌亂，去回應政治問題就變成競選團體，就真的成了對方口中的反罷韓。

▲罷韓團體則是把握時間，用遊行車掃來拚聲量 。（圖／記者吳奕靖攝）

隨著罷免投票日子逼近，高雄市長韓國瑜採用「冰處理」，對於罷免議題不多做回應，但他現在心情到底如何？韓國瑜幕僚透露，韓國瑜見到政務官都是給予鼓勵，認為市府團隊很努力也經得起監督，在這樣的情況還能做出好成績，現在就是做該做的事，一切一如既往，平常該怎樣就怎樣。至於投票當天會有當天安排和想法，不會提早規劃。

幕僚也提到，韓國瑜表示這禮拜依然全力拚市政，用愉快心情、很好的士氣，把最好一面展現給市民看，告訴大家市府效率沒有因政治而改變，心理素質強才能增加市民信心。他分析，若是現在感到慌亂，代表市政上無所作為，很多事維持往常就好，展現市府有紀律，凸顯有規劃、有步驟，去回應政治問題就變成競選團體，成了對方講的反罷韓，為何要回應「插隊式」選舉活動，他們目的就是要打亂市府節奏，而市府就是維持節奏。

時間對我們來說完全沒用！