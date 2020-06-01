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美中情局解密文件：蔣孝嚴為蔣經國之子

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▲國民黨代表：許水德、吳伯雄、連戰、蔣孝嚴、高育仁、韓國瑜、馬英九、侯友宜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前外交部長蔣孝嚴身世近日再引發討論。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者周世惠舊金山31日專電

前外交部長蔣孝嚴身世近日再引發討論，根據美國中央情報局1985年一份文件中，對蔣孝嚴之父的註解是當時的總統蔣經國，而已公布蔣經國日記中也記載對婚外情的反思。

台灣媒體人黃清龍以蔣經國日記在1954年中提到蔣孝嚴與其孿生兄弟不是他親生，引發了對蔣經國日記可信度的質疑，出身台灣的胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭表示，日記的主觀性不可能等同史實，因此必須參照其他各方檔案資料、加以對照佐證才能拼湊出歷史的原貌。

出身台灣的胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭出示一份美國中情局（CIA）的文件複本，其中美方在1985年對台灣當時政二代的分析資料，給蔣孝嚴之父的註解是「現任總統」，亦即當時在位的蔣經國。

由美國中央情報局（CIA）於2010年1月20日解密的這份文件，名為「台灣政治接班」（The Political Succession on Taiwan），相關內容依據1984年11月15日之前的台灣政局資料做了詳細分析，於1985年1月20日列為美國官方的機密文件。

文件第6頁的表格中，針對當時「具影響力且較年輕的外省人」（Influential Younger Mainlanders）記載他們的職位與其對應的父親職位，有關「章孝嚴」的資料是「42歲，外交部北美司司長，父親的職稱為『現任總統』」，亦即中華民國故總統蔣經國。

1985年初的時空背景，74歲的蔣經國擔任中華民國第7任總統，他與章亞若的婚外情仍是禁忌的話題，而美國的情報單位已經掌握當時名為「章孝嚴」的北美司司長與蔣經國的父子關係。

另一位記載著父親為「現任總統」的政二代是當時39歲的蔣孝武，蔣孝武時任中國廣播公司總經理。

爭議多時的「蔣經國日記」於今年2月在美國史丹佛大學正式對外公開，並將在胡佛檔案館暫存50年。蔣經國日記年份涵蓋1937年5月至1979年12月底，其中1948年日記佚失。

從史學研究的觀點，林孝庭表示，日記的主觀性不可能等同史實，因此必須參照其他各方檔案資料、加以對照佐證才能拼湊出歷史的原貌。他解析，蔣經國早年日記每年歲末都交父親蔣介石批閱，或許在某些敏感話題上，未在日記裡全盤吐實，「然而一個人連續43年天天寫日記來欺騙自己，似乎不合理」。

林孝庭回顧1940年代的日記內容，有多處提到蔣經國對章亞若的情感，自記不上班的星期假日，「即自覺精神無寄託之處、心甚不定」，不能與章亞若見面深感痛苦；對章亞若「出於至誠，發於內心」；且因大環境之故，有許多對不起章亞若的地方，心中有愧，自問「不知其能諒我之苦心乎？」

1942年章亞若臨盆前夕，蔣經國日記中記載了他一度準備向元配蔣方良說明實情、並認真考慮兩人7年的婚姻是否畫上句號，但擔心尚未成年子女及他們前途的矛盾心情；到了1954年，蔣經國已進入國民黨內權力接班梯隊，日記中對於此事的記載，在態度有所轉變。

林孝庭分析1954年的時空環境，蔣經國在內外政敵環伺下，不可能讓早年無疾而終的婚外情成為政治更上一層樓的阻礙，也必須考慮父親蔣介石對於此事的觀點。

1942年3月1日出生的蔣孝嚴原名章孝嚴，其雙胞胎弟弟章孝慈於1996年過世。蔣方良去世後，章孝嚴正式改名為「蔣孝嚴」，與妻子黃美倫育有兩女一子，其兒子蔣萬安是現任台北市立法委員，目前唯一從政的蔣家第四代。

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