　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸企指CIA攻擊中國網路「長達11年」　趙立堅：美國是駭客帝國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲美國CIA長達11年時間，滲透攻擊中國網路，駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸科技公司360發布報告，表示美國CIA長達11年滲透攻擊中國網路。中國外交部4日舉行例行記者會，發言人趙立堅指出，美國作賊喊抓賊，把自己塑造成網路攻擊受害者，實際上，「美國才是名副其實的駭客帝國。」

有記者提問，「360公司日前調查分析發現，美國中央情報局攻擊組織（APT-C-39）對中國關鍵領域進行長達11年的網路滲透攻擊。中國航空航太、科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等多個單位，遭到不同程度的攻擊，中方對此有何評論？」

▲▼ 大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝　環球時報）

▲ 大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝　環球時報）

趙立堅表示，長期以來，美國政府有關機構違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模有組織、無差別的網路竊密、監控和攻擊，這早已是人盡皆知。從「維基解密」到「史諾登事件，」再到近期的「瑞士加密機事件」，美方這種不道德的行為一再暴露，360公司有關的報告是又有力的證據。

趙立堅稱，中國一直是美方網路竊密和攻擊的嚴重受害者，「事實證明，美國才是全球最大的網路攻擊者，是名副其實的駭客帝國。美方卻賊喊追賊，時時處處把自己裝扮成網路攻擊的受害者，充分暴露美方在網路安全問題上的虛偽性和雙重標準。」強烈敦促美方作出清楚解釋，立即停止此類活動。

 
ET快訊
「蔡阿嘎」載愛妻二伯…遇黑衣人持鋁棒襲擊　慘遭狠敲2下
越晚越冷！急凍13°C地區出爐　入夜後雨區擴大「一張圖看怎麼
國際期刊評台防疫排名「從全球第2慘」進步到16名　陳時中揭關
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他殺妻逃亡16年　下樓遇社區防疫被意外捕獲

陸企指CIA攻擊中國網路「長達11年」　趙立堅：美國是駭客帝國

香港首班湖北包機返回！110人量四次體溫「1人發燒不能登機」

挺政府修健保法　海外獨派學者：我沒資格享受國家福利　

打籃球看一眼！　13歲男童遭棍毆「煙燙身體」...兩15歲少年落網

香港佛堂爆「大規模感染」　43歲法師一直沒症狀！反覆檢驗11天才確診

高人氣旅舍「預訂全取消」月賠10萬　老闆嘆：比SARS時更慘！

最新確診治癒率曝光！　武漢超過50%、全中國連19天上升

80歲重症病患命危…「大劑量維他命C」成功救活！陸專家：有2大好處

蘇貞昌稱湖北包機「卡在大陸」　國台辦：蘇式謊言低估台胞智商

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

他殺妻逃亡16年　下樓遇社區防疫被意外捕獲

陸企指CIA攻擊中國網路「長達11年」　趙立堅：美國是駭客帝國

香港首班湖北包機返回！110人量四次體溫「1人發燒不能登機」

挺政府修健保法　海外獨派學者：我沒資格享受國家福利　

打籃球看一眼！　13歲男童遭棍毆「煙燙身體」...兩15歲少年落網

香港佛堂爆「大規模感染」　43歲法師一直沒症狀！反覆檢驗11天才確診

高人氣旅舍「預訂全取消」月賠10萬　老闆嘆：比SARS時更慘！

最新確診治癒率曝光！　武漢超過50%、全中國連19天上升

80歲重症病患命危…「大劑量維他命C」成功救活！陸專家：有2大好處

蘇貞昌稱湖北包機「卡在大陸」　國台辦：蘇式謊言低估台胞智商

蔡阿嘎騎車遭埋伏毆打！　二伯懷孕8個月目睹「嚇到宮縮送醫」

史上最大區段徵收案「桃機第三跑道」過環評初審　環團遺憾：會再提論據

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟批馬英九：你開的是依親吃到飽

法蘭克福車展2021年起移至慕尼黑　轉型交通服務平臺

改名繼續賣！KAWASAKI「W175 SE」懷念化油檔車

補教師愛戀國中女　接送上課繞道「狗公園」「魚賣場」9個月車震15次

巴黎時裝周／LV蓬蓬裙配全新老花包太美！200人合唱團當背景超有戲

監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬　羈押禁見准了

臉書行動版新介面曝光！　各項功能以「方塊」取代「條列」...版面更清爽活潑

不斷更新／伊朗24小時內猛增586例確診　累計感染2922人

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

大陸熱門新聞

Bossini創辦人34歲孫女韓國隆胸死亡

香港60歲女富豪確診「波及多位超大牌明星」

新冠病毒「最終發展」曝光！

湖北台人擬告蔡英文　陸委會回應

婦怕沾病毒　微波3000元鈔票全烤焦

武漢華南海鮮市場　一家四口留守

蘇貞昌稱湖包機「卡在大陸」　國台辦回應

新冠肺炎患者肺臟「變紫色硬如石頭」

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

分租公寓無人住連兩晚亮燈　女房東帶夫趕到開門嚇一跳

22歲女「潛進隔離病房」偷手機！次日才被抓到

武漢封城41天後　華南海鮮市場大消毒

50歲女發熱就診第8次才測出…

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

更多熱門

相關新聞

新冠被叫中國病毒　陸外交部：不背黑鍋！

新冠被叫中國病毒　陸外交部：不背黑鍋！

大陸外交部發言人趙立堅4日表示，有媒體稱新冠病毒為「中國病毒」極不負責任，中國對此堅決反對，「企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。」他還引述大陸抗疫專家鍾南山的話指出，「疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。」

中國鼓勵出口防護服　稱已保障需求

中國鼓勵出口防護服　稱已保障需求

隔離治療14周　他收「11萬帳單」傻眼

隔離治療14周　他收「11萬帳單」傻眼

龍捲風橫掃田納西州　25人喪生

龍捲風橫掃田納西州　25人喪生

工信部：過數中小企業未復工　

工信部：過數中小企業未復工　

關鍵字：

中國網路CIA趙立堅美國駭客帝國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鋁棒狠砸

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

雪鐵龍Ami 19.9萬都會純電小車

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

日本淪新冠病毒溫床　安倍晉三會議上「狂咳赤手摀口」

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

更多

最夯影音

更多
扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面