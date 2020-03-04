陸企指CIA攻擊中國網路「長達11年」　趙立堅：美國是駭客帝國

▲美國CIA長達11年時間，滲透攻擊中國網路，駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸科技公司360發布報告，表示美國CIA長達11年滲透攻擊中國網路。中國外交部4日舉行例行記者會，發言人趙立堅指出，美國作賊喊抓賊，把自己塑造成網路攻擊受害者，實際上，「美國才是名副其實的駭客帝國。」

有記者提問，「360公司日前調查分析發現，美國中央情報局攻擊組織（APT-C-39）對中國關鍵領域進行長達11年的網路滲透攻擊。中國航空航太、科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等多個單位，遭到不同程度的攻擊，中方對此有何評論？」

▲ 大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝 環球時報）

趙立堅表示，長期以來，美國政府有關機構違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模有組織、無差別的網路竊密、監控和攻擊，這早已是人盡皆知。從「維基解密」到「史諾登事件，」再到近期的「瑞士加密機事件」，美方這種不道德的行為一再暴露，360公司有關的報告是又有力的證據。

趙立堅稱，中國一直是美方網路竊密和攻擊的嚴重受害者，「事實證明，美國才是全球最大的網路攻擊者，是名副其實的駭客帝國。美方卻賊喊追賊，時時處處把自己裝扮成網路攻擊的受害者，充分暴露美方在網路安全問題上的虛偽性和雙重標準。」強烈敦促美方作出清楚解釋，立即停止此類活動。