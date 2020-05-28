協會遭控拿3200萬喬事不力…蔣孝嚴怒告台商求償千萬　結果揭曉

▲蔣孝嚴不滿協會遭控「收錢不辦事」，向吳姓台商求償1000萬，並要求登報、周刊道歉。（圖，資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅志華／台北報導

吳姓台商於2017年間，因投資糾紛遭大陸境管，求助多方管道下，以人民幣700萬（約台幣3200萬）請鳳姓女子幫忙，回台後卻控訴鳳女事情沒辦好，更指鳳女所屬、由蔣孝嚴擔任理事長的「中國台商發展促進協會」拿錢不辦事，讓蔣孝嚴氣得對吳兆豐提告，求償1000萬並要求在報紙、周刊上道歉，北院5月28日判蔣孝嚴敗訴、吳男免賠。

北院審理期間，鳳女證稱，吳男透過朋友找上她幫忙，她們那時一起到中國台商發展協會找詹秘書長，向吳男律師了解後，得知吳男因欠稅等事由遭境管，但吳男後來要補繳，大陸卻不放人，吳男表明願意花錢，「請我一定要救他」。

鳳女表示，後來吳男於2017年12月順利回台，卻指當初給她的700萬人民幣，是包含處理所有大陸的投資糾紛，控訴鳳女辦事不力、要求還錢之餘，更找上詹秘書長，揚言鬧上媒體；而因為鳳女之前為參加活動、捐給協會100萬台幣，詹秘書長以為這100萬是從吳男那得來的，還趕忙將100萬退給吳男。

吳男自認付了700萬人民幣，卻沒收到想要的效果，向協會申訴卻只退「100萬台幣」，讓他氣得找上周刊爆料，蔣孝嚴看到報導後，以協會名義發出聲明稿，澄清鳳女收錢辦事與協會完全無關，並將對吳男提出妨害名譽告訴；蔣孝嚴另向吳男民事求償1000萬、要求於4大報、周刊道歉，北院5月28日判蔣孝嚴敗訴。

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