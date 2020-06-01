新北閱讀節壓軸魅力登場　「侯市長阿伯的28個故事」陪親子共讀

▲ 新北市圖閱讀節壓軸魅力登場，「侯市長阿伯的28個故事」陪親子共讀。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

隨著疫情持續趨緩，新北市推動「新型態安全生活模式」，侯友宜市長特別領軍，率領市府各局處室首長推出「侯市長阿伯的28個故事」，在新北閱讀節壓軸登場，推廣親子共讀。侯友宜市長表示，今年因為防疫，居家親子活動增加，親子共讀是培養孩子閱讀習慣的最佳的時刻。

新北市長侯友宜在新北閱讀節最終場，特別率領各局處室首長加碼推出「侯市長阿伯的28個故事」，親自示範說故事給小朋友們聽，為孩子介紹好書，邀大家一起加入親子共讀的行列，增進每個家庭的閱讀機會。平常忙著為市民處理大小事的市長阿伯與局處首長叔叔阿姨們，為了鼓勵小朋友閱讀，各個卯足全力，希望小朋友可以「快點跟著我們一起走進故事！」

曾經當過警察的侯友宜，特別挑選了充滿勇氣與冒險的繪本書「城市小英雄」，告訴小朋友只要努力學習，不用在意別人的眼光，發揮自己的特點，每個人都可以成為獨特的小英雄。交通局長小鍾阿伯透過《這是公車》繪本，為大家介紹交通局平常的工作與搭公車要注意的安全。

文化局長龔雅雯也以《美術館裡的小麻雀》告訴小朋友美術館是個什麼樣的地方？希望開啟小朋友的藝術欣賞之門；原民局長羅美菁用原住民語介紹台灣原住民—排灣族的傳統故事《百步蛇的新娘》，秘書處長饒慶鈺則帶來英文故事《口哨先生》Mister Whistler，讓小朋友可以透過不同的語言，體驗各地的文化差異。

新北市立圖書館表示，新北閱讀節活動雖然即將結束，但閱讀推動不會停歇，希望透過「侯市長阿伯的28個故事」讓小朋友可以在市長阿伯的陪伴下，建立閱讀習慣，享受親子共讀的美好時光。「侯市長阿伯的28個故事」5月30日起將陸續於新北市立圖書館網站播出，詳細故事時間請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw。

新北市長侯友宜影片：https://youtu.be/LjCxWqIyheY

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