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新北環保滿意度全國滿意度第一　環保局：感謝市民肯定好還要再更好

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▲ 環保滿意度全國滿意度第一 新北環保局：感謝市民肯定好還要再更好。（圖／新北市環保局提供）

▲ 新北市在「環保」面向奪下全國滿意度第一、不滿意度全國最低。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

媒體28日公布《縣市施政滿意度調查》，其中針對各縣市教育、環保、警政治安等八大面向進行調查。新北市在「環保」面向奪下全國滿意度第一、不滿意度全國最低。新北市環保局官方臉書「新北i環保」發文感謝市民的肯定，強調「但好還要再更好，仍有不足之處會持續改進。」

環保局表示，根據媒體該民調，新北市在「環保」面向滿意度拿下86.7%，滿意度是全國第一、六都最高，與2019年比較，成長了20.7個百分點。不滿意度9.1%，也是全國最低，與2019年相較下降16個百分點。淨滿意度（滿意度減不滿意度）則77.6%，比2019年成長36.7個百分點。

▲ 環保滿意度全國滿意度第一 新北環保局：感謝市民肯定好還要再更好。（圖／新北市環保局提供）

▲ 新北環保滿意度全國滿意度第一。

新北環保局臉書表示，從防疫超前部署、成立環境稽查重案組取締不法、剷平五股垃圾山、科技執法、維護城市整潔，到推出一系列創新節能減碳措施等等，該媒體評比證明，新北市民支持環保局的政策作為。環保局臉書感謝市民願意支持新北市府環保政策，強調「這是新北市民與環保局共同創造的成績單！」

環保局指出，評比是肯定，也是責任和壓力，「也告訴我們還有一些不足地方需要改進」，環保局為這一代人打造乾淨的環境，也正為下一代的孩子守護未來的家園。

「美麗最大的祕密」

▲ 環保滿意度全國滿意度第一 新北環保局：感謝市民肯定好還要再更好。（圖／新北市環保局提供）

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