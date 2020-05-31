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野柳女王頭前國罵管理員、互毆　導遊無悔意還逃漏稅！判拘50天不得緩刑

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記者郭世賢／新北報導

台灣林姓導遊2018年10月間，帶中國廣西旅遊團到新北市野柳地質公園旅遊時，未依規定排隊，跨圍欄替遊客拍照，遭蔡姓園區管理員阻止，因不爽遭制止，辱罵蔡姓管理員「三字經」，致二人互毆，雙方互告；基隆地院近日審結，依公然侮辱罪判他拘役50天，不得緩刑。

事發隔日，林姓導遊太太開記者會聲淚俱下，控訴蔡的暴行，「先生到底是犯了什麼滔天大罪，要遭受對方如此暴力傷害？」，引發社會議論，但因雙方對賠償金額談不攏互告，經檢方調查後，將林、蔡分別依公然侮辱罪與傷害罪嫌起訴。基隆地院判決書指出，林姓導遊身為國人，做了錯誤示範，痛斥他毫無悔意，另告發他涉犯幫助2家旅行社逃漏稅。

▲ 導遊違規暴粗口巡查員失控 園區監視畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 導遊違規抬腳跨越欄杆。

林姓導遊2年前帶中國廣西旅遊團，前往野柳地質公園觀光時，因不爽蔡姓園區管理員制止他未依規定排隊，及跨越地質公園的「請勿跨越」圍欄，替遊客拍照，因而飆辱對方國罵「三字經」，蔡不甘母親受辱，蔡管理員上前理論，與林爆發口角後發生肢體衝突，推打之際，林撞到礁岩而頭皮破裂，縫了8針，因此雙方互控傷害與公然侮辱罪。

承審法官施添寶在判決書中狠狠打臉林姓導遊，林是整起衝突的始作俑者，帶著遊客來到野柳國家級旅遊景點，不以身作則，違反園區排隊規定，還擅自跨越圍欄上吊掛「請勿跨越」牌子進入棧板上，在女王頭前欲替遊客拍照。林的違規行徑，只會給中國遊客貽笑我國導遊匹夫之勇，不僅漠視我國法規，還怒嗆辱罵蔡姓管理員「三字經」；事後，又合理化自己沒有錯誤示範，反過來指責全是蔡姓管理員個人情緒過度反應所致。

▲ 導遊違規暴粗口巡查員失控 園區監視畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 導遊手指巡查員辱罵。

法官審理另發現，林替2家旅行社帶團給付報酬的方式及旅行社開立薪資證明有異，懷疑2家旅行社涉犯偽造文書、逃漏稅罪，林另涉幫助逃漏稅等罪嫌，依職權向地檢署告發。法官考量，林犯後沒有絲毫改過反省之意，依公然侮辱罪判他拘役50天，不得緩刑。蔡則在打傷林後主動報警自首，判蔡拘役50天，緩刑2年。地質公園新空間公司總經理楊景謙獲悉判決後，感到非常欣慰，謝謝法官還野柳管理員一個公道。

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