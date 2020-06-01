　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市圖展覽藝文紓困補助　徵件開放線上報名6月底截止

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北市圖展覽藝文紓困補助 徵件開放線上報名6月底截止。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖展覽藝文紓困補助，強力徵件開放線上報名6月底截止。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館淡水、汐止、蘆洲集賢、以及樹林4分館藝文中心2021年申請展強力徵件中，受到疫情影響，今年特別開放線上徵件報名，配合藝文紓困，獲選者並提供1萬元的展覽補助經費，申請時間即日起至6月底止，歡迎各路藝術創作好手共襄盛舉。

新北市立圖書館表示，為鼓勵在地藝術創作，提供創作者藝術展覽與發表空間，淡水、汐止、樹林、以及蘆洲集賢4分館藝文中心特別舉辦年度申請展，徵求展覽提案，透過公開徵件與評選的方式，廣邀藝術創作好手，讓藝術家與民眾互動交流，帶給市民多樣化的藝術體驗。

新北市立圖書館說，2021年度展覽申請現正進行作品徵集，共分水墨、膠彩、油畫、水彩、版畫、書法、篆刻、雕塑、陶藝、工藝設計、攝影以及綜合媒材等類別，即日起受理徵件至6月底止，因應疫情影響，並特別新增線上報名徵件，獲選者亦可獲得1萬元的展覽補助經費。

新北市立圖書館4藝文中心展覽徵件熱烈募集中，歡迎藝術創作個人及團體申請展出，徵件申請可以透過線上、郵寄以及親送等方式送件。徵件申請展簡章、須知以及詳細資料請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2622-4664。

「美麗最大的祕密」

ET快訊
快訊／「大雷雨彈」醞釀中！注意瞬間強降雨突襲大台北
快訊／爸爸為救女兒遭溪水沖走　遺體找到了
上班隨身碟忘了拔…愛妻裸照被同事看光！竟是自己人下毒手
白人警暴力執法「新影片曝」！　車內狂毆佛洛伊德
彰化婦撿路邊舊鐵櫃掉出「大金塊」！一量市價嚇傻　她仍堅持物歸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北閱讀節壓軸魅力登場　「侯市長阿伯的28個故事」陪親子共讀

新北市圖展覽藝文紓困補助　徵件開放線上報名6月底截止

退避權入法　台南149名打火幹部進行實火變化判斷及訓練提升正確指揮能力

屏東越南籍新住民周錦秀　助夫種出高品質玉荷包

大武山孕育「魏爵咖啡」成長　回饋故鄉耳掛式咖啡1包13元

開心到南投旅遊！女子訂民宿親子房遭「惡霸強佔」…老闆冷處理讓網氣炸

台中連趕三場不覺得累　陳時中肯定盧秀燕「防疫螺絲鎖得很緊」

台中立委想蹭陳時中　怪市府沒通知！網友：搞錯權責了吧

陳時中和60組產業合拍行銷影片　盧秀燕大讚：防疫+拚經濟200分

陳時中逛一中街大暴動！現場「做珍奶」戴著口罩喝：大家放心出來玩

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

新北閱讀節壓軸魅力登場　「侯市長阿伯的28個故事」陪親子共讀

新北市圖展覽藝文紓困補助　徵件開放線上報名6月底截止

退避權入法　台南149名打火幹部進行實火變化判斷及訓練提升正確指揮能力

屏東越南籍新住民周錦秀　助夫種出高品質玉荷包

大武山孕育「魏爵咖啡」成長　回饋故鄉耳掛式咖啡1包13元

開心到南投旅遊！女子訂民宿親子房遭「惡霸強佔」…老闆冷處理讓網氣炸

台中連趕三場不覺得累　陳時中肯定盧秀燕「防疫螺絲鎖得很緊」

台中立委想蹭陳時中　怪市府沒通知！網友：搞錯權責了吧

陳時中和60組產業合拍行銷影片　盧秀燕大讚：防疫+拚經濟200分

陳時中逛一中街大暴動！現場「做珍奶」戴著口罩喝：大家放心出來玩

警察執法過當+1！自閉症患者遭攔查　「聽不懂指示」被開7槍死亡

黑人遭警虐死「雷神、美國隊長怒了」　他一張漫畫全網噴淚

口罩禁制令解除　西螺和拓工廠湧入大量訊息「滑不到開頭」

5歲童慘被25樓墜下磁磚砸中身亡　兇手竟然是6歲男童！

台大公衛推估3國家最安全　專家籲「7族群」優先做抗體檢測　

福特「5.0升V8最強野馬」Mustang Mach 1確定回歸　動力外型超殺

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

舊車報廢卻收到未定檢罰單　銷售員坦承偷賣中古VOLVO賺差價

最有錢／百年功力傳授　金融股該買？該賣？價值千萬必學3招

「黑道太子爺」慘淪「賊仔咖」　竊3瓶高檔洋酒「分期賠償」和解了

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

地方熱門新聞

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

立委想蹭陳時中　怪市府沒通知

陳時中肯定盧秀燕防疫螺絲鎖得很緊

陳時中逛一中商圈整條街全暴動

罷韓最後黃金週　遮羞布2.0上街遊行

陳時中和60組產業合拍行銷影片

東大門夜市人流破萬　6／1日起免戴口罩

仙女瀑布3年奪4命　秘境入口淪「運屍道」

以為「移民官」是客人　印尼男一開口慘了

爺沒錢坐計程車　暖警助送返院所

屏東火車站長交接　蘇清泉：台鐵未來會更好

「魏爵咖啡」回饋故鄉　耳掛式咖啡1包13元

濁幹線興建至今百年　通水典禮場面盛大

越籍新住民周錦秀　助夫種高品質玉荷包

更多熱門

相關新聞

野柳女王頭前國罵管理員、互毆　惡導遊判拘50天

野柳女王頭前國罵管理員、互毆　惡導遊判拘50天

台灣林姓導遊2018年10月間，帶中國廣西旅遊團到新北市野柳地質公園旅遊時，未依規定排隊，跨圍欄替遊客拍照，遭蔡姓園區管理員阻止，因不爽遭制止，辱罵蔡姓管理員「三字經」，致二人互毆，雙方互告；基隆地院近日審結，依公然侮辱罪判他拘役50天，不得緩刑。

女兒滑落溪谷　父反遭大水沖走失蹤

女兒滑落溪谷　父反遭大水沖走失蹤

環保滿意度全國滿意度第一

環保滿意度全國滿意度第一

遠見民新北治安滿意度六都第一

遠見民新北治安滿意度六都第一

防疫國家隊坐鎮福隆沙雕　全台最大55公尺沙雕巨人

防疫國家隊坐鎮福隆沙雕　全台最大55公尺沙雕巨人

關鍵字：

新北圖書館展覽徵件

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

《青春有你2》「無修音真實片」外流

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面