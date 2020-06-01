新北市圖展覽藝文紓困補助　徵件開放線上報名6月底截止

▲ 新北市圖展覽藝文紓困補助，強力徵件開放線上報名6月底截止。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館淡水、汐止、蘆洲集賢、以及樹林4分館藝文中心2021年申請展強力徵件中，受到疫情影響，今年特別開放線上徵件報名，配合藝文紓困，獲選者並提供1萬元的展覽補助經費，申請時間即日起至6月底止，歡迎各路藝術創作好手共襄盛舉。

新北市立圖書館表示，為鼓勵在地藝術創作，提供創作者藝術展覽與發表空間，淡水、汐止、樹林、以及蘆洲集賢4分館藝文中心特別舉辦年度申請展，徵求展覽提案，透過公開徵件與評選的方式，廣邀藝術創作好手，讓藝術家與民眾互動交流，帶給市民多樣化的藝術體驗。

新北市立圖書館說，2021年度展覽申請現正進行作品徵集，共分水墨、膠彩、油畫、水彩、版畫、書法、篆刻、雕塑、陶藝、工藝設計、攝影以及綜合媒材等類別，即日起受理徵件至6月底止，因應疫情影響，並特別新增線上報名徵件，獲選者亦可獲得1萬元的展覽補助經費。

新北市立圖書館4藝文中心展覽徵件熱烈募集中，歡迎藝術創作個人及團體申請展出，徵件申請可以透過線上、郵寄以及親送等方式送件。徵件申請展簡章、須知以及詳細資料請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2622-4664。

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