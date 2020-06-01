「紐約市長女兒」抗議非裔之死被捕！　白思豪急開記者會籲：該回家了

▲ 白思豪（右）2014年攜女兒恰拉（中）及兒子丹特（左）公開亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「佛洛依德之死」點燃全美怒火，各地抗議活動邁入第6天，至少40座城市祭出宵禁。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）與非裔妻子育有一雙兒女，25歲的女兒恰拉（Chiara de Blasio）日前也上街抗議，驚傳於上月30日晚間在曼哈頓示威現場被捕。

執法部門消息人士31日向《紐約郵報》透露，警方30日晚間將曼哈頓下城12街（12th Street）及百老匯大道（Broadway）的抗議活動定調為非法集會後，恰拉約於10時30分左右被捕，被問及地址時報出「東端大道20號181號」（181 East End Avenue），正是白思豪位於上東城的市長官邸格麗絲莊園（Gracie Mansion）。

這名消息人士形容，曼哈頓抗議現場「是個真正的戰場。警車被燒毀，人們丟東西、大吼大叫、和警察打架。當時該地區有成千上萬人。」

就在恰拉被捕約1小時後，白思豪晚間11時30分在布魯克林區紐約市緊急災害管理局（NYC Emergency Management）總部召開記者會宣布，「我們感謝並尊重所有和平抗議，但現在是時候讓人們回家了。如果你以和平的方式表明需要改革，你們的聲音已經被聽到，且改革正來到這座城市。我對此毫不懷疑。是時候回家了，這樣我們才能繼續前進。」

►全美怒火狂燒！白宮深夜遭示威者包圍 川普一度躲「地下碉堡」避難

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

★★★好康來了！過期票券換東森幣★★★



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】