聘期不給代理教師1年「薪水慘被扣」　教團怒疑教育部違法授權

▲全教總召開代理教師薪水被苛扣記者會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合會今（1日）召開記者會指出，自105學年度起，檢視代理教師完整聘任權益，109學年度調查各縣市自聘，花蓮縣與嘉義縣兼任行政代理教師聘期給足一年。但大部縣市仍不給兼任行政、導師完整聘期，質疑各縣市政府編列經費去哪了，且教育部授權地方政府也應正視此事。

全教總統計，嘉義市與金門縣自108學年度起，所有代理教師的聘任態樣，都給足一年聘期，相對是較維護代理教師聘任權益的縣市政府。至於本學年度兼任行政代理教師部分，苗栗縣、台南市與南投縣聘期仍無完整一年，新北市除偏遠地區兼行政外，其他兼任行政代理教師無完整一年聘期，是聘任條件較差的縣市。部分縣市則須透過向縣市政府專案報准延長聘期，整體兼任行政代理教師完整聘期有略幅成長。

請繼續往下閱讀...

全教總接著提再聘與兼導師部分，除嘉義市、金門縣給予完整聘期，基隆市、台北市針對再聘的代理教師給予完整一年聘期，基隆市、高雄市針對兼任導師的代理教師給，足完整一年聘期外，其他縣市幾乎都未給足一年聘期。

▲▼全教總表示，代理教師是代理「正式員額」的缺，政府預算早編列，縣市竟不給完整聘期。（圖／記者許展溢攝）



全教總理事長張旭政說明，會有此狀況是正式員額因事等因素請假，多年來演變成教育界長期存在現象，也就是目前有一批2萬左右代理教師，部分已長期代理，且其中有老師也是合格老師，因正式缺不多，導致變成長期代理現象，逐年某些縣市雖有進步，仍牛步化。

張旭政直指，有些老師表現好，下學期學校繼續聘，問題是代理教師寒暑假就是沒給薪，工作一整年都有，不管兼任行政、導師的老師，寒暑假期間有職務，實際上就要給一年完整聘期和薪水。此缺就就是代理「正式員額」的缺，政府預算早編列，縣市還不給完整聘期，經費是到哪去？

全教總提出，依照「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」規定，為因應少子女化影響，縣市政府得控留8%的專任教師員額編制數改聘代理教師，這些原本就應該編列的專任員額經質，則應全數用於改聘的人員，但實務上，多數縣市政府在改聘代理教師時，卻刻扣相關人事費用，來給足代理教師完整聘期。

▲全教總認為，代理教師聘期無法完整一年，教育部難辭其咎。（圖／記者崔至雲攝）



全教總強調，教育部在105年1月26日卻以公文週知各縣市政府，說明未具合格教師證書代理教師的敘薪標準，屬於各主管教育行政機關權責，各縣市政府應自行訂定敘薪薪標準，明顯抵觸聘任辦法的規定，帶頭達法，教育部恐怕難辭其咎外，受新冠肺炎影響休業日延後，經全教總訴求，所有縣市都延長代理教師聘期，發現現行各縣市自訂敘薪標準，可能是教育部為脱逸其行政責任，違法授權下的結果。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來