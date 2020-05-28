陸港澳生有望提前返台！實踐蒐集防疫旅館　最便宜1天1500元

▲實踐大學表示，已有先替學生找防疫旅館。（圖／記者呂佳賢攝）



記者許展溢／台北報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，目前陸港澳及僑生仍無法返台就學。成功大學昨天開一槍表示，向陸生發簡訊，研擬採取實名制方式提前分批開放入境，抵台後再居家檢疫14天。實踐大學今（28日）向《ETtoday新聞雲》表示，已先替學生搜集防疫旅館資訊，不過，一切以政府決定為主。教育部回應，沒要求各大學調查境外生返台意願。

實踐指出，這學期開學後已針對無法回台就學的學生，實施遠距教學，且學期快結束，下學期之後要怎麼回台，要按照教育部跟指揮中心規劃、決定。若現在要提前回台，居家檢疫要怎麼做，都還在討論，全世界疫情到底怎樣也沒把握，目前確實是有先替學生搜集旅館資訊，價位從最便宜一天1500元，最貴7、8千元，但一切還是要依指揮中心規範。

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▲教育部強調，並未要求各大學調查境外生返台意願。（圖／記者崔至雲攝）



有大學私下向《ETtoday新聞雲》表示，教育部預計是要等到時間近一點才會確認，若提早讓陸港澳生回台其實沒有太大意義，因學期都要結束，尤其，居家檢疫是要獨棟，有單獨衛浴設備等規定，對很多學校來說是個難題外，若安排學校在宿舍，會引起很多家長反彈。

教育部回應，有關大專校院因應疫情面臨未來境外學生入境就學的相關檢疫準備事宜，行政院指示依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，邀集相關部會共同會商，安全有序做好未來境外生入境就學準備。

至於成大等學校狀況，教育部表示，應是考量其境外生人數較多，為嚴謹規劃滯外舊生及未來新生返校後防疫準備，自行提前部署事先調查學生意願，希望做好校園防疫宿舍規劃，以完備居家檢疫準備措施。教育部重申有關境外生入境就學事宜，須依指揮中心境管政策辦理，並無預定時程；教育部也並未要求各大學調查境外生返台意願。

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