學貸再放寬！　8/1起收入4萬元以下「寬限期、只繳息」等5項措施

▲教育部表示，8月1日起將放寬「緩繳期」低所得門檻由3.5萬元改為4萬元，並加倍延長只繳息期的時間與緩繳期的申請次數。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（29日）指出，為協助學生不因學費問題而影響求學，設立高中以上學校學生低利率就學貸款制度，並設有寬限期、只繳息期、緩繳期、延長還款期限、重大災害緩繳本金且免息等5項緩繳措施。另為減輕疫情衝擊及落實總統青年政策，利率由1.15%降為0.9%，今年8月1日更將放寬疫情緩繳期低所得門檻至4萬元，並加倍延長只繳息期時間與緩繳期申請次數。

教育部5項緩繳措施，包含，「寬限期」允許貸款學生畢業或退伍後滿1年開始還款；「只繳息期」可申請緩繳本金，每次申請至少1年，共可申請4年；「緩繳期」則同意平均所得未達3.5萬元的低所得/低收/中低收入戶，可申請緩繳本金且免息，每次申請1年，共可申請4次；「延長還款期限」則同意一般借款人可延長1.5倍；低所得/低收/中低收入戶可延長2倍；另外，教育部認定重大災害影響，也可申請緩繳本金且免息，每次申請1年，共可申請3次。

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教育部因應疫情指出，已於今年2月21日宣布「嚴重特殊傳染性肺炎」屬重大災害，還款人如因個人或家庭經濟收入受疫情影響，還款困難，可持今年1月後月收入未達3.5萬元的相關證明文件，向承貸銀行申請緩繳。

另外，為落實總統青年政策，協助貸款學生降低就學貸款還款負擔，教育部今年3月25日已宣布學生負擔利率由1.15%調降為0.9%；今年8月1日起，更將進一步放寬「緩繳期」低所得門檻至4萬元，並加倍延長只繳息期時間與緩繳期申請次數。