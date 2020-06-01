「國瑜機器動的厲害」　王定宇酸韓國瑜平常心：隨便提5項就知道

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日舉行投票。面對罷韓黃金周，韓國瑜對策是「平常心」看待，主打積極專攻市政、紓困。對此，民進黨立委王定宇狠酸面對罷韓，韓國瑜真的是平常心？隨便提個五項就知道。

王定宇指出，第一、韓國瑜向法院提告「暫停罷免投票」，一提再提，結果是一輸再輸，然後罷免投票前1週，再提第3次；第二、副市長當選委會主委，選務從審查連署、設置投開票所、發送投票通知書，通通一再刁難、錯誤連連。

王定宇再指，第三、罷免前夕花高雄市民納稅錢5000多萬大撒幣；第四、4億二備金是救命錢，3、4月份就花掉8成以上，動用在鋪柏油、清溝等應該編列在工務、水利項下的項目，颱風季節都還沒到就快花完；第五、仗勢議會過半，能少進議會就少進，能不要被在野黨質詢就不要，讓高雄市議會失去監督功能。

王定宇還說，不是會唸心經就真的是「心無罣礙」，「高雄市政府」和「國民黨控制的高雄市議會」的「國瑜機器」可是動的非常厲害。

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