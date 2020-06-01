倒數5天！孫大千諷「罷韓國家隊」：民進黨連演都懶得演

▲孫大千批評民進黨為了「光復高雄」，連演都懶得演。（圖／翻攝孫大千臉書）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日舉行，民進黨青年黨部接連2天在臉書鼓勵回家投票，高雄市黨部主委趙天麟1日也開記者會，說明民進黨公職在最後一周的衝刺方式，包括發簡訊、宣傳車與舉辦座談會。對此，前國民黨立委孫大千諷刺，民進黨連演都懶得演。

孫大千1日在臉書表示，民進黨為了「光復高雄」，現在連演都懶得演，不是說罷韓行動是高雄市民自主的公民運動？民進黨集合中央各部會之力，組成陣容浩大的「罷韓國家隊」是為了什麼？

孫大千指出，不是說罷韓結果交由高雄市民的自由意志決定？民進黨中央的青年部為什麼賣力催票？民進黨高雄市黨工職們，為什麼拚命組織動員？民進黨如此焦慮，再次證明罷韓案不是屬於高雄人的罷免，而是屬於民進黨的罷免。

孫大千還說，民進黨在高雄執政10年，留給市民3000多億元的債務、馬路上5000多個天坑、還有一大堆完全阻塞的排水箱涵，這樣的政黨真的有資格推動罷韓？

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】