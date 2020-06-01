韓國瑜反罷免動作外界看攏嘸　徐巧芯點出原因

▲韓國瑜。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票6月6日舉行，國民黨台北市議員徐巧芯指出，韓國瑜雖然沒參加罷免政見發表會，但視察視察梓官雨後農損，發言少一些，是避免激發大家對他不滿的情緒。

徐巧芯30日在政論節目《2020聚焦關鍵》表示，韓國瑜沒去罷免說明會，現在韓國瑜陣營已經很清楚表明，面對罷韓這件事，是低調再低調、冷處理再冷處理，韓國瑜在說明會同一時間的行程，去視察梓官的雨後農損，所以在電視畫面上會看到韓國瑜蹲在菜園看菜，發言就稍微比較少一些。

徐巧芯指出，有時講話是多說多錯、少說少錯、不說不錯，現在離罷韓投票日剩沒幾天，若講錯話，其威力效果恐怕對罷免更不利，為什麼韓陣營要安排很多行程？是要告訴大家，雖然韓國瑜沒參加罷免活動政見發表會，但不是在家睡覺，而是很早出門，去視察這些菜，因此，就少提供素材給大家揶揄的機會，以及激發大家不滿的情緒。

徐巧芯認為，整個韓陣營的策略非常清楚，「甚至我們其實還有點嫌說，太晚決定這個策略」，其實藍營鷹派跟鴿派，就是主戰派跟主和派，一直蠻爭執糾結，然後韓國瑜發出一個影片宣布，希望支持者可以不要去投票，那時才定下來，「我個人覺得這件事情，其實可以更早一點做」。

▲徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

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