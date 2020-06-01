吳斯懷挺韓國瑜「賭100碗牛肉麵」　酸民進黨不敢踩修憲油門

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免投票將在本週六（6日）登場，國民黨立委吳斯懷5月30日接受採訪時，被問到對於罷韓的看法，先是大讚韓國瑜治水有感，接著抨擊民進黨的種種行為根本就是在反民主，甚至想修憲把門檻降低，「你（民進黨）一定是輸家」、「（民進黨）敢踩油門，就打電話到我這來，我請大家吃牛肉麵，100份都不嫌多」。

▲吳斯懷呼籲藍營支持者6月6日聽取韓國瑜的建議，不要去投票。（圖／ETtoday資料照）

吳斯懷以罷韓團體WeCare高雄將法務部LOGO用在文宣上，最後卻獲得原諒的事情為例，並反問網友，「那請問把這個場景放到國民黨，大家可以原諒嗎？」而對於中選會主委李進勇南下確認投開票所是否符合規定，他直言，如果真的找不到投開票所，「我頭砍給你」、「這不是政務官，是廟公啦」。

吳斯懷表示，這幾天連日大雨，高雄市雖然有一百多處積水或淹水，但都在24小時內退了，沒想到民進黨網軍拿10年前陳菊時代的淹水照剪接，反咬韓的治水是騙人的，結果馬上被眼尖網友識破，「這種事情怎麼沒有人管呢？」

▲罷韓民眾在投票前最後一個週末，聚集在岡山捷運站前表達訴求。（圖／記者吳奕靖攝）

「但我覺得淹水是一個轉機。」吳斯懷話鋒一轉，開始大讚韓國瑜治水有感，「高雄市民真正體會到了，我住在這邊十幾二十年了，這麼多年來一淹就是2、3公尺，不然就是5天、8天退不了，淹不淹水老天決定，退水速度國瑜決定，事實呈現在眼前嘛！老百姓有沒有感覺，有，不要把高雄市民都當成笨蛋。」

吳斯懷除了鼓勵藍營支持者6月6日聽韓國瑜市長的建議，不要去投票，影片最後也不忘評論最近各界熱議的修憲風波。他強調，很歡迎民進黨修憲把門檻降低，但民進黨一定是輸家，「你（民進黨）敢踩油門我都不相信，我就跟你賭牛肉麵」、「觀眾朋友，他敢踩油門，你就打電話到我這來，我請你吃牛肉麵，100份都不嫌多，來，沒有這個本事，大家都不要鬧」。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】