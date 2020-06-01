　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白天掃街晚上遊行！決戰黃金周　罷韓團體天天活動衝聲量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲ 罷韓決戰黃金周 。（圖／Wecare高雄提供）

▲ 罷韓決戰黃金周採天天車掃方式。（圖／Wecare高雄提供）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免投票倒數5天！罷韓團體於決戰黃金周，啟動光復高雄車隊掃街行動，1日一早到五甲龍成宮，請鍾馗為高雄降妖除魔，也祈求媽祖婆庇佑遊行平安順利，接下來這五天，每天將進行全市規模的車隊掃街，也會有遊行，做最後衝刺，確保票票入匭。

▲ 罷韓決戰黃金周 。（圖／Wecare高雄提供）

▲ 罷韓決戰黃金周 。（圖／Wecare高雄提供）

罷韓團體1日一早於五甲龍成宮舉行「決戰黃金周，終局之戰！光復高雄車隊掃街行動」記者會，於最後黃金週，啟動車隊掃街與遊行，三路車隊分進合擊，繞行整個大高雄，更祈請鍾馗為高雄降妖除魔、去除韓國瑜這個高雄市民的心魔，也向媽祖婆祈佑車隊接下來這五天行程平安。

▲ 罷韓決戰黃金周 。（圖／Wecare高雄提供）

車隊一路前進喊出「6月6號、堅定罷韓、非韓不投」等口號，一路上不少民眾也熱烈回應，比出「六」的手勢，穿梭在高雄街頭巷尾，相較起韓國瑜的「冰處理」，為了維持聲量，罷韓團體把握每分每秒，一整天除了於杉林美濃及內門旗山兩地車隊掃街遊行，晚上8點也將在高雄女中前集結，步行至河西路人行步道。

接著6月2日「讓城市躍動」晚上8點在捷運凹子底站前集合，終點到漢神巨蛋前；6月3日「追念二二八」晚上8點在高雄舊市議會前集合，終點到高雄歷史博物館；6月4日「六四撐香港」晚上8點從中山大學隧道集合；6月5日「重回美麗島」晚上8點在中山大同路口集合，終點至中山五福路口。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
快訊／「大雷雨彈」醞釀中！注意瞬間強降雨突襲大台北
快訊／爸爸為救女兒遭溪水沖走　遺體找到了
上班隨身碟忘了拔…愛妻裸照被同事看光！竟是自己人下毒手
白人警暴力執法「新影片曝」！　車內狂毆佛洛伊德
彰化婦撿路邊舊鐵櫃掉出「大金塊」！一量市價嚇傻　她仍堅持物歸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日本鬆綁4國入境限制台灣未列其中　林為洲：外交部不夠積極

6/7台北小巨蛋全面開放　黃珊珊：場館若有本土確診「快速封」

日本首波開放入境國家名單沒有台灣　外交部回應了

口罩解禁民眾瘋搶囤貨？　黃珊珊：市場機制無法證明違法

疫情趨緩用電增加　中火2部機組重新運轉？中市府：漠視空污令人遺憾

北市防疫新生活！寧夏夜市6/5起「自備環保餐具」享優惠

拚市政+防疫！韓國瑜到藥局贈感謝狀　聽到媒體問罷韓匆匆離去

白天掃街晚上遊行！決戰黃金周　罷韓團體天天活動衝聲量

新北酒店舞廳提前解封？　侯友宜：本週三向大家報告

蘇貞昌電爆高雄榮總　羅智強：演戲告訴大家「他比陳時中行」

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

日本鬆綁4國入境限制台灣未列其中　林為洲：外交部不夠積極

6/7台北小巨蛋全面開放　黃珊珊：場館若有本土確診「快速封」

日本首波開放入境國家名單沒有台灣　外交部回應了

口罩解禁民眾瘋搶囤貨？　黃珊珊：市場機制無法證明違法

疫情趨緩用電增加　中火2部機組重新運轉？中市府：漠視空污令人遺憾

北市防疫新生活！寧夏夜市6/5起「自備環保餐具」享優惠

拚市政+防疫！韓國瑜到藥局贈感謝狀　聽到媒體問罷韓匆匆離去

白天掃街晚上遊行！決戰黃金周　罷韓團體天天活動衝聲量

新北酒店舞廳提前解封？　侯友宜：本週三向大家報告

蘇貞昌電爆高雄榮總　羅智強：演戲告訴大家「他比陳時中行」

5歲童慘被25樓墜下磁磚砸中身亡　兇手竟然是6歲男童！

台大公衛推估3國家最安全　專家籲「7族群」優先做抗體檢測　

福特「5.0升V8最強野馬」Mustang Mach 1確定回歸　動力外型超殺

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

舊車報廢卻收到未定檢罰單　銷售員坦承偷賣中古VOLVO賺差價

最有錢／百年功力傳授　金融股該買？該賣？價值千萬必學3招

「黑道太子爺」慘淪「賊仔咖」　竊3瓶高檔洋酒「分期賠償」和解了

女友爸媽要「百萬禮金+32兩金飾」！他論及婚嫁嚇腿軟…網：原來我不是最慘

凌晨開車交通號誌參考用！BMW和國產車撞一團　波及2車+電信箱

強幫16歲女兒洗澡！新竹鬼父邊看邊「手部運動」…她崩潰向男友訴苦：我好髒

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

政治熱門新聞

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

陳時中行程爆滿　「緊閉雙眼擦汗」快熱暈

台灣給WHO警告信？陳佩琪譏「硬拗」

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

吳斯懷挺韓　賭100碗牛肉麵酸綠營

韓陣營「五不做」：拒對罷免公開談話

陳時中證實曾力挺　柯回應了！

苗博雅憂：不投票恐成「滋養韓國瑜的養分」

鄭文燦斷肋骨…母親做這件事

韓國瑜反罷免動作外界看攏嘸　徐巧芯點出原因

高嘉瑜讚蔡易餘年輕時像玄彬

黃捷舉起議長的法槌　網：市長不下台不放下

高嘉瑜嘴破3個洞　網：唸一千次玄彬對不起

更多熱門

相關新聞

王定宇酸韓國瑜平常心：隨便提5項就知道

王定宇酸韓國瑜平常心：隨便提5項就知道

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日舉行投票。面對罷韓黃金周，韓國瑜對策是「平常心」看待，主打積極專攻市政、紓困。對此，民進黨立委王定宇狠酸面對罷韓，韓國瑜真的是平常心？隨便提個五項就知道。

韓國瑜反罷免動作外界看攏嘸　徐巧芯點出原因

韓國瑜反罷免動作外界看攏嘸　徐巧芯點出原因

孫大千諷「罷韓國家隊」：民進黨連演都懶得演

孫大千諷「罷韓國家隊」：民進黨連演都懶得演

吳斯懷挺韓　賭100碗牛肉麵酸綠營

吳斯懷挺韓　賭100碗牛肉麵酸綠營

韓陣營「五不做」：拒對罷免公開談話

韓陣營「五不做」：拒對罷免公開談話

關鍵字：

韓國瑜罷韓尹立Wecare高雄公民割草行動

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

《青春有你2》「無修音真實片」外流

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面