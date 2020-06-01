白天掃街晚上遊行！決戰黃金周　罷韓團體天天活動衝聲量

▲ 罷韓決戰黃金周採天天車掃方式。（圖／Wecare高雄提供）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免投票倒數5天！罷韓團體於決戰黃金周，啟動光復高雄車隊掃街行動，1日一早到五甲龍成宮，請鍾馗為高雄降妖除魔，也祈求媽祖婆庇佑遊行平安順利，接下來這五天，每天將進行全市規模的車隊掃街，也會有遊行，做最後衝刺，確保票票入匭。

▲ 罷韓決戰黃金周 。（圖／Wecare高雄提供）

罷韓團體1日一早於五甲龍成宮舉行「決戰黃金周，終局之戰！光復高雄車隊掃街行動」記者會，於最後黃金週，啟動車隊掃街與遊行，三路車隊分進合擊，繞行整個大高雄，更祈請鍾馗為高雄降妖除魔、去除韓國瑜這個高雄市民的心魔，也向媽祖婆祈佑車隊接下來這五天行程平安。

車隊一路前進喊出「6月6號、堅定罷韓、非韓不投」等口號，一路上不少民眾也熱烈回應，比出「六」的手勢，穿梭在高雄街頭巷尾，相較起韓國瑜的「冰處理」，為了維持聲量，罷韓團體把握每分每秒，一整天除了於杉林美濃及內門旗山兩地車隊掃街遊行，晚上8點也將在高雄女中前集結，步行至河西路人行步道。

接著6月2日「讓城市躍動」晚上8點在捷運凹子底站前集合，終點到漢神巨蛋前；6月3日「追念二二八」晚上8點在高雄舊市議會前集合，終點到高雄歷史博物館；6月4日「六四撐香港」晚上8點從中山大學隧道集合；6月5日「重回美麗島」晚上8點在中山大同路口集合，終點至中山五福路口。

時間對我們來說完全沒用！