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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

張文傑／販售虛偽標記商品　觸法又沒收所得

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▲▼網路購物，網購，網路消費，電商平台。（圖／pixabay）

▲網購興盛連帶造成為促進銷售而就商品品質為虛偽標記的觸法行為。（圖／pixabay）

黃某為順利販賣某型式之無線藍牙耳機，且明知該無線藍牙耳機並非經國家通訊傳播委員會（下稱通傳會），或通傳會委託之驗證機構審驗合格之電信管制射頻器材，竟於民國107年6月間某日，在其住處連結網際網路至露天拍賣網站，以其所申設之帳號登入後，在該拍賣網站上刊登販賣商品訊息，並在拍賣網頁上標示產品之形式認證碼為「CCAJ***P 29***3」，表示經通傳會或委託之驗證機構審驗合格，以此方式就商品之品質為虛偽之標記，並以每件新臺幣（下同）150元之價格，供不特定消費者瀏覽選購，截至108年12月間為警查獲時，共售出79件，銷售額合計1萬1850元。

依刑法第255條第1項規定：「意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。」同條第2項規定：「明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。」

本案經檢察官偵查終結後，認黃某以上之行為，同時構成對於商品為虛偽標記、意圖販賣而陳列虛偽標記商品，以及販賣虛偽標記商品等三罪。但於論罪關係上，因虛偽標記及意圖販賣而陳列虛偽標記商品屬低度行為，均為販賣虛偽標記商品之高度行為所吸收，不另論罪；且黃某自107年6月間起至108年12月間為警查獲為止，雖有多次販賣虛偽標記商品之行為，然因其基於單一之犯罪決意，於密切接近之時間，接續實施之數舉動，侵害之法益相同，各舉動之獨立性極為薄弱，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，故以黃某犯刑法第255條第2項之販賣虛偽標記商品屬接續犯之包括一罪，而向法院聲請簡易判決處刑。

經法官審理後，亦認黃某確實觸犯販賣虛偽標記商品罪，並考量其在網路拍賣平台上販賣藍牙耳機，竟虛偽標記耳機業經通傳會或委託驗證機構審驗合格之商品資訊，顯然欠缺法治觀念，並妨害正常市場交易秩序，行為實不足取；惟販賣之價量非鉅之犯罪情節及被告犯後坦承犯行等一切情狀，量處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣一仟元折算一日，以示懲儆。

另按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」、「前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」之刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文；且參酌該條立法理由，犯罪所得之沒收，基於徹底剝奪不法利得之意旨，於沒收之計算應採取總額沒收原則，即不問犯罪成本多寡、利潤若干，均應全部諭知沒收，以達嚇阻犯罪之效。因此，法院審酌黃某到為警查獲時，已售出耳機79件，每件售價150元，認定黃某未扣案之犯罪所得為1萬1850元（150元*79件＝1萬1850元），並依上開規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

綜上所述，黃某因取巧為不實之通傳會合格認證標記，遭查獲後，不僅遭檢察官聲請簡易判決處刑，並經法院審理判決罪刑，更重要的是，其所賺取之報酬亦遭法院宣告沒收，實在是得不償失！

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●張文傑，台中地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場

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