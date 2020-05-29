通姦除罪化／「法律存在無法預防通姦」　婦女新知：保障身體自主權...讚！

▲婦女新知等團體，呼籲通姦除罪化。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院大法官在29日做出釋字7 91號解釋，宣告我國「通姦除罪化」，長期推動通姦除罪化的「婦女新知基金會」認為，本號解釋保障了婦女的身體自主權，值得讚賞。基金會董事長莊喬汝也說，通姦罪的存在並無法預防通姦行為，也會造成更多家庭處理通姦罪時，更嚴重撕裂，應該廢除。

通姦罪是否要除罪化？引起爭議許久。有鑑於世界各國對通姦罪大多已經除罪化，目前亞洲非回教的國家中，僅剩我國尚未除罪。尤其在法學領域中，有許多法官更認為應該除罪化，全國共有11名法官在審理通姦案件時認有憲法上疑義，因此暫停審理程序，並由法官撰寫理由書聲請釋憲。大法官會議決定受理聲請，召開憲法法庭言詞辯論，並作出釋字791號解釋，宣告「通姦除罪化」。

對此，贊成通姦除罪化的「婦女新知基金會」，在言詞辯論庭前就曾經到司法院前陳情，認為通姦罪「假保護為名，實則加速婚姻家庭崩解」，基金會董事長莊喬汝更指出，「通姦罪的存在，一來無法預防通姦行為，二來，會造成更多家庭處理通姦罪時，那個撕裂會更嚴重。」

婦女新知基金會主任林秀怡也指出，推動通姦除罪化已經20餘年，終於等到這一天。由於通姦罪對女性高度不利，又無法保障婚姻和諧，「事實上，沒有一個法律可以保證婚姻和諧，也沒有法律可以強迫他人留在家庭裡，根本之道就是將通姦罪廢除。」

林秀怡也說，大法官這次的解釋，符合兩公約法審查委員的建議，另外司改國是會議也有決議廢除通姦罪，更明確保障了人民的身體自主權。