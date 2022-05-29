　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

地院調查法官疑拖案還發高額獎金　何俊英：恐惹議「官官相護」

▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,何俊英。（圖／記者季相儒攝）

▲「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

士林、高雄2地院調查法官疑似協助猥褻被告案件時，去年10月提出的初步調查報告遭退回重查後，卻放慢調查腳步，甚至還考績評為甲等，發出高額獎金。對此，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，拖太久恐引起人民「官官相護」的不良觀感，傷害司法公信力。

士林、高雄兩地院的自律委員會，去年6月間已經接獲通知，調查院內姜姓、侯姓法官，在某機構林姓主任猥褻少年案件時，疑似提供資料給與林男或提供法律諮詢。兩地院去年10月間將調查結果送交司法院核備都退回重查；但重查的結果卻石沉大海，兩地院今年初的考績評定，還將2名法官均評定為甲等，分別發出30萬元與10餘萬元的年終獎金。全案直到5月間法官捲入林男猥褻案件時才爆發，兩地院才將2法官改送「法官評鑑委員會」評鑑。

對於地院拖案的狀況，何俊英感到匪夷所思。他指出，本案並非訴訟當事人檢舉、亂槍打鳥或捕風捉影式的濫訴，而是具有偵查蒐證能力、專業的法定公益代表人檢察官，在偵辦案件時查出的另案，已有案件完整的事實架構，還有相關確實的證據，更有重要關係人的完整陳述；亦即對各地院自律委員會來說，已經不需花太多時間、精力調查，所以他不能理解，為何還需要花費近1年的時間來決定是否送評鑑。

何俊英明白指出，《法官法》修正後已經賦予法評會可以直接將司法官懲戒案送交職務法庭議處，目的就是要追求速審速結的時效，以避免曠日廢時的調查程序打擊司法公信力。因此本案拖了這麼久，期間還打了考績、發了獎金，當然容易引起人民「官官相護」的不良觀感，傷害司法公信力。況且，調查期間內2名法官必須面對同事間的異樣眼光，對2名法官來說，也是傷害。何俊英最後更明白指出，「遲來的正義絕非正義。」

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：5/28（六）14：30～16：30/國父紀念館演講廳
演講者：陳耀昌 醫師(台灣血液疾病專家/知名作家/台大醫院血液腫瘤科醫師)
講題：台灣人DNA與台灣人歷史

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
國軍又出事！333旅軍車被撞翻　「翻肚」躺路中
輝瑞口服藥Paxlovid「吃完又現症狀」　專家：1類人不用
阿翔辣妻基因太強！　9歲女兒完美遺傳…長腿照曝光
首張防疫保單爆危機！　台產總座親揭「96天拆彈內幕」
郭彥均案爆亂象！她「8字怒噴罪魁禍首」　網狂讚中肯
2機車「碰一下」！6汽機車撞成一團　畫面慘曝
美空姐被揍滿臉血「斷2顆牙」！　影片曝光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

地院調查法官疑拖案還發高額獎金　何俊英：恐惹議「官官相護」

士林高雄2法官疑暗助猥褻被告涉違失　考績竟獲甲等領高額年終

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

地院調查法官疑拖案還發高額獎金　何俊英：恐惹議「官官相護」

士林高雄2法官疑暗助猥褻被告涉違失　考績竟獲甲等領高額年終

大咖男星40年愛妻癌逝崩潰！願折壽20年換一命　爆哭曾躲廁所等死

是的我確診了！宋文華自曝頭暈還多了咳嗽流鼻水

小孩打不到兒童輝瑞疫苗？　蘇貞昌：量很足夠！配給各縣市政府

台南行車糾紛...駕駛抄鋁棒恐嚇移工！被搜出槍毒下場慘

確診數大增誰負責？最新民調曝光　吳子嘉：莫名其妙

法網／對波蘭球后晉級機率僅3.5％　鄭欽文：又不是和外星人打

撞擊畫面曝！民車突竄出...333旅軍車遭撞「翻肚」躺路中

扮女誆代言內衣騙裸照　噁男詐姊妹花「身材好要共患難」

國民黨率隊自首散布假消息　民進黨團批製造恐慌：不會讓你不被感染

賭王千金護男友「這劇明明就靠他撐起來」　更爆「她做黑料」欺負人

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

法律熱門新聞

2法官疑暗助被告還獲甲等　考績恐重評

地院查法官竟拖案　何俊英：恐惹議

欲拉下萬年董事長　長榮集團弟弟派再敗訴

偵查中不許律師筆記無救濟　憲法法庭判違憲

開放海歸牙醫　牙醫學生會提訴求

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

給說法／不禮讓救護車有什麼責任

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

洪敏超／欠租不搬家　租霸有竊佔刑責

劉彥君／地上權住宅知多少

給說法／誘騙少女拍裸照犯何法？

住屋漏水相關法律問題

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

更多熱門

相關新聞

2法官疑暗助被告還獲甲等　考績恐重評

2法官疑暗助被告還獲甲等　考績恐重評

士林地院、高雄地院各有1名法官，疑似針對某猥褻案件被告提供資料或法律諮詢，被移付調查。兩院的初步調查結果送司法院核定均遭退回重查，結果重查後竟無結果，兩院也各自將2法官考績評為甲等，得領取高額年終獎金。對此，司法院可能重開會評定，是否變更考績、追回獎金。

偵查中不許律師筆記無救濟　憲法法庭判違憲

偵查中不許律師筆記無救濟　憲法法庭判違憲

開放海歸牙醫　牙醫學生會提訴求

開放海歸牙醫　牙醫學生會提訴求

「台義搶女大戰」最高院被判違憲　女童可留台

「台義搶女大戰」最高院被判違憲　女童可留台

「綠二代」趙介佑　再判刑2年定讞

「綠二代」趙介佑　再判刑2年定讞

關鍵字：

法律人權法官評鑑司法院司法改革何俊英官官相護法官台灣司法人權進步協會

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

陳芳語破尺度裸炸　羞認愛男友1部位

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

吳怡霈公開「工作被搶」內幕：沒有要原諒

黃子佼收到總統來信！

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

徐巧芯挨轟欺負警察！教授：違規就乖乖閉嘴

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面