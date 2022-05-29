地院調查法官疑拖案還發高額獎金　何俊英：恐惹議「官官相護」

▲「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

士林、高雄2地院調查法官疑似協助猥褻被告案件時，去年10月提出的初步調查報告遭退回重查後，卻放慢調查腳步，甚至還考績評為甲等，發出高額獎金。對此，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，拖太久恐引起人民「官官相護」的不良觀感，傷害司法公信力。

士林、高雄兩地院的自律委員會，去年6月間已經接獲通知，調查院內姜姓、侯姓法官，在某機構林姓主任猥褻少年案件時，疑似提供資料給與林男或提供法律諮詢。兩地院去年10月間將調查結果送交司法院核備都退回重查；但重查的結果卻石沉大海，兩地院今年初的考績評定，還將2名法官均評定為甲等，分別發出30萬元與10餘萬元的年終獎金。全案直到5月間法官捲入林男猥褻案件時才爆發，兩地院才將2法官改送「法官評鑑委員會」評鑑。

對於地院拖案的狀況，何俊英感到匪夷所思。他指出，本案並非訴訟當事人檢舉、亂槍打鳥或捕風捉影式的濫訴，而是具有偵查蒐證能力、專業的法定公益代表人檢察官，在偵辦案件時查出的另案，已有案件完整的事實架構，還有相關確實的證據，更有重要關係人的完整陳述；亦即對各地院自律委員會來說，已經不需花太多時間、精力調查，所以他不能理解，為何還需要花費近1年的時間來決定是否送評鑑。

何俊英明白指出，《法官法》修正後已經賦予法評會可以直接將司法官懲戒案送交職務法庭議處，目的就是要追求速審速結的時效，以避免曠日廢時的調查程序打擊司法公信力。因此本案拖了這麼久，期間還打了考績、發了獎金，當然容易引起人民「官官相護」的不良觀感，傷害司法公信力。況且，調查期間內2名法官必須面對同事間的異樣眼光，對2名法官來說，也是傷害。何俊英最後更明白指出，「遲來的正義絕非正義。」