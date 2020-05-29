快訊／「通姦罪」違憲！大法官宣告刑法239條立即失效

▲司法院大法官宣告，我國通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國通姦除罪化！司法院大法官在29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，自解釋之日、也就是即日起立即失效。另外《刑事訴訟法》239條但書有關通姦罪「夫妻間撤告，但小三仍須受處罰」的告訴主觀不可分例外情形，大法官也一併宣告違憲，同樣即日起失效。

通姦除罪化的問題爭議許久，目前亞洲非回教的國家中，僅剩我國尚未除罪。另外根據司法院統計，全國共有11名法官在審理通姦案件時，認為有憲法上的疑義，因此暫停審理程序，並由法官撰寫理由書聲請釋憲。包含台北1件、桃園1件、高雄2件、雲林2件、花蓮5件，大法官會議決定受理聲請，並於3月底召開憲法法庭言詞辯論。

在言詞辯論程序中，聲請釋憲的台中地院法官張淵森認為，人民結、離婚都是私事，國家都應該尊重，夫妻是否對彼此忠誠，也是私事，通姦行為對國家社會並無影響，危及婚姻存續原因的非常多，小至擠牙膏等問題都會影響，難道要一一處罰嗎？尤其對於對於《刑事訴訟法》239條但書，更「只是滿足提告者對於小三、小王的報復心態，法律為何不規定可以單獨對小三、小王撤告？」

至於相對方則是法務部為首的意見，法務部政務次長蔡碧仲在言詞辯論庭上指出，《刑法》第239條通姦罪是「立法形成自由」，而且無法證明這些來婚姻、家庭關係發生重大變遷，而有修法必要。他也提出法務部歷年做的3次民調，反對廢除通姦罪的比例分別是8成2、7成7、8成5，民間機構的民調也顯示，有6成9反對廢除通姦罪，因此法務部反對通姦除罪化。

在言詞辯論庭中，司法院刑事廳長彭幸鳴也提出統計數字，發現近5年男性通姦罪被判刑有713人，但女性卻有826人，可見通姦罪是以性別做基礎，所出現的差別待遇，違反憲法保障的平等原則，國家應消除性別歧視。此外言詞辯論庭上也邀請法庭之友、最高法院退休法官許幸惠，她反對廢除通姦罪，她認為「結婚就要受規範，通姦形同傷害家庭，而家庭是國家、社會的基石，必須用刑法保護」。

對此，司法院大法官29下午做出釋字791號解釋，宣告《刑法》239條，因違反《憲法》22條保障之性自主權與《憲法》第23條比例原則，自解釋公布之日起失效。另《刑訴》239條但書，因違反《憲法》第7條保障之平等原則，又因《刑法》239條違憲，失所附麗，亦自解釋公布之日起失效。