通姦除罪化／下一代幸福聯盟：有人偷了老公、老婆...怎能不罰？

▲下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩，對通姦除罪化感到遺憾。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院大法官在29日做出釋字791號解釋，宣告我國「通姦除罪化」。對此，反對的「下一代幸福聯盟」深表遺憾。聯盟理事長曾獻瑩認為，通姦是重罪，因為這是保護婚姻家庭很重要的法律，國家應該動用刑罰權保護婚姻、保護家庭的完整。

對於通姦罪是否違憲，爭議許久。大法官在2002年12月27日做出的釋字第554號，認為「婚姻與家庭為社會形成與發展之基礎，受憲法制度性保障。」「國家為確保婚姻制度之存續與圓滿，自得制定相關規範，約束夫妻雙方互負忠誠義務。」因此認為刑法通姦罪「為維護婚姻、家庭制度及社會生活秩序所必要。」最後宣告通姦罪並不違憲。

不過越來越多法官認為通姦罪具有憲法上疑義，全國共有11名法官在審理通姦案件時認有憲法上疑義，因此暫停審理程序，並由法官撰寫理由書聲請釋憲。大法官會議決定受理聲請，召開憲法法庭言詞辯論，並作出釋字791號解釋，宣告「通姦除罪化」。

對此，反對通姦除罪化的「下一代幸福聯盟」表示遺憾。理事長曾獻瑩認為，這是保護婚姻家庭很重要的法律，少了這個法律，小三、小王以後都可以跑到元配面前嗆聲。「通姦是重罪！」她也希望國家動用刑罰權保障婚姻，「去賣場偷了一包乖乖，國家要不要用偷竊罪法辦？有人偷了妳的老公破壞家庭，國家用刑罰會太重嗎？婚姻家庭的重要性太重要了，怎麼可以不用刑罰？」

曾獻瑩也認為，法務部在憲法法庭言詞辯論時提出的意見很正確，認為《刑法》通姦罪是「立法形成自由」，應由國會決定是否變更，況且現在無法證明18年來婚姻、家庭關係發生重大變遷。曾獻瑩也舉出法務部歷年來所做的3次民調，都有高達7成5、甚至超過8成民眾反對廢除通姦罪，認為大法官做出的解釋，違反大多數的民意。