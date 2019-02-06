雷皓明／知名品牌賣我淘寶貨，算詐欺嗎？

▲網購糾紛常見的是收到貨品卻跟照片相差甚多，只要沒有傳達「客觀上的不實資訊」，比如是仿冒品卻標榜是真品，即使賣的是品質較差的貨品，也不構成詐欺。（圖／pixabay）

某天吃晚餐時，拿起手機逛了一下PTT的網購版，赫然發現某一篇「知名品牌賣淘寶貨」成為熱門推文。

原來事情是這樣的：某個消費者在臉書上看到網路知名品牌販售衣服的廣告，點進廣告，看到照片顯示衣服的質感、設計都還不錯，她就下單購買了。沒想到貨物寄來後，跟照片相差十萬八千里。她上網蒐集資料，看到大陸的「淘寶網」上有一模一樣的廣告圖片、商品，才發現這家知名品牌根本就是買了廉價、粗糙的淘寶貨，重新包裝後販售。

「這根本就是詐欺！」「不肖商家，吉死他！」底下的推文罵聲一片，有些受到類似案例詐騙的消費者更組成自救會、糾察隊，在網路上打擊這種惡質商家。可是，不肖的商業行為有許多種，卻不見得「違法」。

商人要賺錢，最入門的方式就是「低買高賣」。例如：某臉書品牌標榜進了一批全新軍裝外套，宣稱設計新穎、材質耐穿，因此標價近兩萬元，遠高於其他網路商家品牌。沒想到，有眼尖的網友以圖搜圖，發現這個臉書品牌賣的衣服，根本是向淘寶網的商家大量批發的外套，連廣告的商品圖片都一模一樣。在淘寶網上的相同商家，即便單件購買、不算入批發的折扣，頂多也只要五千元。網友們罵聲連連，說這個商家搶錢、詐欺。然而，商人「低買高賣」卻不構成詐欺。

關於詐欺，民事上可以向業者主張撤銷契約，也就是退貨；刑事上則可以提告「詐欺罪」。但無論是民事或刑事途徑，要成立詐欺的條件都是「傳達不實資訊」、「使人陷於錯誤」，進而付錢購買。

這種低買高賣的情形，只要沒有傳達「客觀上的不實資訊」來造假（比如明明是仿冒品，卻標榜是某某牌真品），而只有以「主觀評價」的宣傳吸引消費者（比如主張「材質舒適」、「涼感十足」），即使賣的是品質較差、質感較差的貨品，也不構成詐欺。

因此，在這個臉書品牌賣淘寶貨的例子中，如果商家沒有標榜「絕非淘寶貨」、「使用真牛皮」、「三宅一生親手設計」這種造假的事實，只說「好看實穿」、「大家都愛用」，儘管品質惡劣也不構成詐欺。說穿了，「低買高賣」是一種合法的商業手腕，只要過程中沒有涉及假冒，法律就不禁止這種行為。

但是當商品資訊不實在，就構成了「詐欺罪」。有一些品牌在銷售商品時，不僅低買高賣，更「謊稱產品內容」。舉例來說：明明是塑膠纖維，卻謊稱是純棉製造；根本是國外工廠製造的，卻謊稱是在地純手工製造─這些就不是單純的商業手段了，而是利用假造的資訊「影響消費者的購買意願」，若還賣了一個顯然不相當的價格（例如工廠衣卻賣手工衣的價格），就有可能構成《刑法》第339條的「詐欺罪」。

不過，也不是所有類型的內容不實都構成詐欺。以民事上的詐欺來說，法院認為不實的資訊要屬於「重要事實，足以影響當事人的決定」，才會構成詐欺（參見「最高法院100年度台上字第858號民事判決」）。拿「衣服」來當例子，衣服顏色、使用材料、製造方式是手工或機器等，可能就會是重要事實；反過來說，洗滌方式、下單後的交貨期限，可能就不是重要事實，即使商家針對這些事情傳遞錯誤的訊息，也不會構成詐欺。

此外，有些商家喜歡標榜「在地製作」，但明明只是從國外批來的工廠貨，這除了有觸犯「詐欺罪」的疑慮，更涉及「廣告不實」。依照《公平交易法》第21條，業者不可以針對與商品相關而足以影響交易決定之事項，製作虛偽不實或引人錯誤的廣告。這些「足以影響交易決定之事項」，包括製造方法、原產地、製造者、製造地、加工者與加工地。

因此，這種濫用消費者「支持在地」、「愛台灣」的心理，還涉嫌廣告不實，屬於違法行為，依照《公平交易法》第42條，可以處5萬至2500萬不等的罰鍰，並可限期改善，甚至廣告要停止露出。

買到詐欺、廣告不實品牌三大自保之道

如果你買到的品牌涉嫌詐欺或廣告不實，你可以這樣做：

一、向商家要求撤銷買賣契約

依照《民法》第92條，如果你是受到詐欺而做了法律上的決定，你可以撤銷你原先的決定。因此，你受網路商家詐欺，與他們訂下買賣契約、下了單，可以依照《民法》第92條，向商家主張你要撤銷契約。

契約撤銷以後，你可以要求業者退錢；但反過來說，你也必須把收到的貨物還給業者，兩不相欠。如果商家不理會你的請求，那麼你可以尋求更有力的幫助，例如：先向各地的消保官提出消費爭議，請他們介入調解；假如業者仍不願處理，就需要提起訴訟，逼迫商家出面解決。

二、向公平會檢舉廣告不實

廣告不實屬於行政院公平會的業務範圍，這一部分無法透過訴訟處理，但是你可以備妥業者廣告不實的事證（例如：不實廣告的「契約」、「網站廣告頁面」，以及不符廣告內容的實際商品），向公平會提出檢舉，請求公平會對廣告不實的惡質商家開罰。

三、向警局、地檢署提出告訴

詐欺的網路商家涉嫌觸犯《刑法》第339條的詐欺罪。除了走民事途徑向商家撤銷契約，你也可以選擇向警局、地檢署提出詐欺罪的告訴，讓檢警介入調查業者不肖牟利的行為，並且將他們繩之於法。

網路世界帶來了便利，但也帶來許多問題。在前個世代的交易行為，可以透過和賣家面對面，不管是用問的，或是親手摸摸看，能夠確認自己買到的貨品是真是假，稍微保護自己不被騙。可是，在網路世代，根本不知道商品從何而來、品質如何。說不定，未來不只婚姻出軌與抓姦需要蒐證，連網購都需要找徵信社出馬！（本文轉載自《一不小心就被吉－白話的生活法律對策》）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。