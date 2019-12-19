張文傑／頂替無照肇事父　孝行感人而不罰？

▲到場處理交通事故之員警，負有調查車禍發生當時，包含肇事者與肇事原因等事實並製作相關公文書。（圖／pixabay）

某日無駕照之李三駕車搭載其子李五，不慎與王六所駕駛之小客車發生碰撞，所幸無人受傷。經交通警察抵達事故現場後，李五擔心其父被開單告發、遭受處罰，竟向員警謊稱其係肇事駕駛，使員警誤信為真，而在道路交通事故現場草圖、道路交通事故談話紀錄表、道路交通事故當事人酒精測定紀錄表等文書之駕駛人姓名等欄位上，填載李五之姓名、身分證統一編號等資料。

嗣經員警查閱王六所提供之行車記錄器畫面察看後，才發現上情。因此將李五以涉犯刑法第214條之使公務員登載不實罪嫌，移送管轄之地檢署偵辦。但經承辦檢察官偵查後，卻認為李五罪嫌不足，而為不起訴處分。

本案是孝行感動檢察官嗎？依最高法院73年臺上字第1710號判例所說，刑法第214條所謂使公務員登載不實事項於公文書罪，須一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，並依其所為之聲明或申報予以登載，而屬不實之事項者，始足構成，若其所為聲明或申報，公務員尚須為實質之審查，以判斷其真實與否，始得為一定之記載者，即非本罪所稱之使公務員登載不實。

本案承辦檢察官偵查期間，李三、李五父子均坦承有於前揭車禍發生後，李五確有向到場之員警謊稱其為駕駛人，並接受呼氣酒精測試，且於酒測紀錄表上簽「李五」自己姓名之事實。但因到場處理員警負有調查車禍發生當時，包含肇事者與肇事原因等事實並製作相關公文書；也就是員警是否採信李五所說，該肇事之駕駛即為李五，尚須依其調查資料後之結果而為實質認定，並非李三、李五父子向員警陳報不實事項，員警即有登載之義務。另因李五雖謊稱自己為車禍事故中之駕駛，然因李五並無偽簽他人姓名之行為，故核與刑法第214條或同法第210條等犯罪構成要件不合，故不能以偽造文書罪相繩，而為不起訴處分。

至於本件李三無照駕駛之違規行為，之後仍經警制單告發。

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●張文傑，台中地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。