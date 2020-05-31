台中立委想蹭陳時中　怪市府沒通知！網友：搞錯權責了吧

▲立委想蹭陳時中失敗，竟然怪市府沒通知，網友笑：「搞不清楚職權嗎。」（圖／記者鄧木卿攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中31日應市長盧秀燕邀請，走訪台中一中商圈與產業故事館拚經濟，但傳出在地民進黨立委均未收到通知，甚至有人質疑市長是否要攬功，強調拚觀光經濟應不分藍綠。消息立刻引發網友熱烈討論，也有網友疑惑說「立委不是專門監督中央政府嗎，權責是不是弄混了。」

▲莊競程表示「希望市府未來的振興工作上，不要分藍綠。」（圖／翻攝自莊競程臉書）

陳時中應台中市長盧秀燕邀請，31日走訪一中商圈、產業故事館拚經濟，卻傳出市府事前沒有邀請「在地選區立委」，包含莊競程、張廖萬堅及黃國書等均未收到通知，最後透過衛福部轉達才知情，外界一度質疑市長是否要攬功，3名立委則幫忙緩頰「尊重市長安排」，但也認為市府振興觀光、拚經濟應不分藍綠。

莊競程31日在臉書表示，防疫沒有藍綠之分，為地方打拼也一樣，身為衛環委員會立委，他一定會出席活動，尤其敦睦艦隊事件重創一中商圈，部長走訪不但能鼓勵商家、協助拚觀光，也能到現場視察加強防疫工作。最後他強調，「希望市府未來的振興工作上，不要分藍綠，齊心打拚才能爭取更多資源造福鄉親。」

▲有網友疑惑說「立委不是監督中央政府的嗎，怎麼監督起地方政府。」（圖／翻攝自莊競程臉書）

文章曝光後，吸引許多網友留言討論，有人說「第一次聽說市長行程要通知立委啊」、「人家在拚經濟，你是去蹭什麼熱鬧」、「這個權責混淆的程度，我笑了」、「嫌立委不好玩，很想改行當議員嗎」、「奇怪了，立委不是監督中央政府的嗎，怎麼監督起地方政府，如果想當台中市議員，真的不需要辛苦選立法委員。」