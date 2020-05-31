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陳時中逛一中街大暴動！現場「做珍奶」戴著口罩喝：大家放心出來玩

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▲陳時中逛台中的一中商圈，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳時中下午逛台中的一中商圈，受到巨星般歡迎。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市知名的一中商圈曾因敦睦艦隊染疫官兵趴趴走，引發民眾恐慌，幾乎沒了生意，如今疫情趨緩，中央流行疫情中心指揮官陳時中應市長盧秀燕之邀，31日下午前往一中商圈，受到有如巨星般的熱烈歡迎，特別前往體驗製作珍珠奶茶，並戴著口罩喝，直誇好喝，不過怕胖要少喝點，還說，現在已很安全，大家可以放心出來玩。

▲陳時中逛台中的一中商圈，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳時中製作珍珠奶茶後，戴著口罩喝，直誇很好喝，不過怕胖還是少喝點。

陳時中人還沒到一中商圈，整條街已擠滿得知消息的人潮，原本人群還有如紅海般主動分出一條走道，結果人一到，馬上引發暴動，大家全往前擠，大喊「部長好」、「部長我愛你」，有如明星般受到民眾熱情高呼歡迎。

▲陳時中逛台中的一中商圈，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，敦睦艦隊官兵爆發確診新冠肺炎後，官兵們在台中一中校園外集合的足跡曝光，導致一中商圈沒了生意，可說是台中市最慘的商圈，因此特地邀請阿中部長來，向店家加油打氣，也向全國遊客掛保證，現在的一中商圈很安全，歡迎大家來消費。

▲陳時中逛台中的一中商圈，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

盧還說，台灣打入全世界、變成人氣飲品的就是珍珠奶茶，而珍珠奶茶的發源地就在台中，所以邀請阿中部長一起體驗手搖珍奶、喝珍奶，就是要讓民眾了解名揚國際的珍奶發源自台中，要喝到最道地的珍奶，就要來台中。

▲陳時中逛台中的一中商圈，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

陳時中表示，感謝盧市長的邀請，一中商圈的民眾很熱情，希望經濟能趕快復甦，珍奶非常好喝，他期待未來跟台中市能夠有更多的合作，大家一起做好防疫，振興經濟，他還說，敦睦官兵在5月4日全員都已經解隔離，過了2個禮拜，也就是5月18日，更加安全了，所以大家可以放心來玩，話一說完，現場隨即響起熱烈掌聲和歡呼聲。

▲陳時中逛台中的一中商圈，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

▲熱情民眾原本還主動分隔兩邊，結果陳時中人一到，馬上擠成一堆。

被問到製作珍奶有何想法，陳時中說，他是第一次製作，覺得很好喝，不過適度喝就好，怕會變得太胖，他還不忘機會教育，飯前要洗手，飯後要刷牙，而且用牙線，牙齒才會健康。

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