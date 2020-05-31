台中連趕三場不覺得累　陳時中肯定盧秀燕「防疫螺絲鎖得很緊」

▲陳時中出席盧秀燕宴請防疫人員的感恩餐會，在場者爭相合影、簽名。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中31日應台中市長盧秀燕之邀走訪台中，陳不僅與在地業者合拍CF行銷台中特產，首次體驗製作源自台中的珍珠奶茶，最後還出席盧宴請防疫人員的感恩餐會，一起為勞苦功高的第一線人員致敬，陳說，盡管連趕三場也不覺得累，並且肯定台中螺絲鎖得很緊，防疫做得很好。

盧秀燕與陳時中下午結束兩個公開行程後，盧特別包下一家酸菜白肉鍋餐廳，設宴款待基層防疫人員，包含醫護、警消、民政、社福等上百人，陳不但出席用餐，還和盧逐桌慰問第一線防疫人員，現場人員熱情爭相合照，場面溫馨熱鬧。

「有你們真好！」盧秀燕表示，民政局生產關護包、區公所同仁負責居家檢疫及紓困救難、衛生局負責居家隔離、警察局聯繫居家隔離失聯者，這段期間大家都辛苦了，陳部長今晚特別慰問大家，希望大家一起好好吃頓飯。

陳時中說，今天來台中充分感受到大家的熱情，也感謝盧市長率領的市府團隊所做出的努力，讓每一個螺絲釘都鎖得很緊，防疫才能做得好，也感謝盧市長的安排，才有機會跟在地業者及防疫人員近距離見面，一起幫忙台中拚經濟。

陳特別感謝盧市長安排這麼豐盛的晚餐，大讚酸菜白肉鍋非常美味，認為防疫能走到今天，真的要靠中央、地方一條心，他代表防疫中心及中央表達最深謝意，最後更不忘提到台中擁有各種特色小吃及優美景點，歡迎大家到台中遊玩，陳停留1個半小時後離去。

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