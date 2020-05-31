西班牙延長緊急狀態至6月21日　全國進入10天哀悼期

▲西班牙全國哀悼10天紀念新冠肺炎的病逝患者。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

西班牙是此次新冠肺炎疫情影響最嚴重的國家之一，進入緊急狀態至今即將邁入第3個月，首相桑切斯（Pedro Sanchez）在當地時間31日宣布，將會要求回會延長緊急狀態至6月21日，並表示這是最後一次的封鎖，此後政府將不再限制公民行動。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計顯示，在近24小時內，西班牙新增了664例確診病例、4例死亡病例，總確診數為239,228例，其中有27,125例死亡。根據《路透社》報導，西班牙衛生部門指出，由每日死亡人數大幅下降的現象可以推斷，國內疫情已經得到良好的控制。

除了宣布緊急狀態的到期日，西班牙政府也在26日宣布，將於7月1日開始取消外國旅客需要進行2周的隔離檢疫要求，同時承諾保障遊客及當地居民的安全。

為了哀悼此次新冠肺炎疫情的病逝者，西班牙自當地時間28日起，全國將展開為期10天的哀悼期，公家機關建築的所有旗幟都將降半旗。桑切斯表示，「在這段時間，我們所有人將向逝者表達哀思之意。」

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