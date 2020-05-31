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陳時中和60組產業合拍行銷影片　盧秀燕大讚：防疫+拚經濟200分

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記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中31日應市長盧秀燕之邀走訪台中，並且輪番和60組商圈、農會拍攝宣傳短片，各種創意海報、口號全出籠，為行銷台中產業拚了，陳說，拚經濟不是他的專長，但如果可以帶動景氣，願付一點責任，盧則大讚，陳防疫100分，拚經濟也100分。

▲陳時中走訪台中，和產業界合拍行銷影片拚經濟。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕一一向陳時中介紹台中在地農特產品。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲陳時中走訪台中，和產業界合拍行銷影片拚經濟。（圖／記者鄧木卿攝）

陳時中在下午5點抵達台中市產業故事館（帝國糖廠），陳和盧秀燕都穿上「2020台中購物節」專屬白色T恤出席，現場宛如偶像明星見面會，人潮擠得水洩不通，盧一一介紹台中上百種美食和農特產品，包含韭讚麵、葫蘆墩米、紫鄉芋片、安農香腸等，宛如「辦桌美食秀」，接著更與農會、商圈、旅宿代表與各團體合拍CF，合力行銷台中。

▲陳時中走訪台中，和產業界合拍行銷影片拚經濟。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼陳時中輪番和60組商圈、農會等合拍行銷影片。

盧秀燕特別致贈2份神秘禮物「澎湃包」與「薩克斯風」，其中「澎湃包」除了裝有太陽餅、珍珠奶茶酥、梨山茶包、南棗核桃糕，以及手工皂跟乾洗手液等防疫聖品，更加碼隱藏版，印有阿中部長等防疫五月天肖像的特製煎餅，巧思十足。

▲陳時中走訪台中，和產業界合拍行銷影片拚經濟。（圖／記者鄧木卿攝）

另一項禮物則是后里最具代表性的「薩克斯風」，捐贈在地樂器，就是要展現台中人滿滿熱情與謝意。

▲陳時中走訪台中，和產業界合拍行銷影片拚經濟。（圖／記者鄧木卿攝）

▲民眾大排長龍要和阿中部長合影。

盧說，阿中部長第一次來是在2月26日，當時是視察市府的防疫措施，他還稱讚井然有序，這次台中召喚他來行銷，則是來拚經濟，而阿中部長也爽快答應，代表真的很愛台中。

▲陳時中走訪台中，和產業界合拍行銷影片拚經濟。（圖／記者鄧木卿攝）

她強調，自從宣布阿中部長要來台中的消息後，她電話被打爆，大家都想安排他到店裡走走，但受限時間關係，只好集中所有產業，一次行銷，展現台中最好吃、好買、好玩、好住的一面，更歡迎大家到台中拚經濟。

陳時中說，看到台中這麼多農特產品，覺得台灣真的是寶島，尤其他從沒有看過西瓜麵、馬鈴薯麵，他也非常謝謝盧市長一起配合中央，全力防疫，唯有合作，才能創造防疫奇蹟，未來希望在民主國家裡面，變成一種台灣模式。

陳接著說，6月7日將逐步解封，解封過程中有2件事情，一是大家要把防疫新生活，內化變成習慣，建立起堅強防線，未來對國際更加開放的時候，才能夠更安全，更在控制之中，把傷害減到最低。

另外，以前都有實施人流限制，日後要退到個人防線，當然還會有些管理作為，他相信，大家一起防疫，就一定能夠成功。

被問到已走訪5個縣市拚經濟，會給自己打幾分，陳說，拚經濟並非他的專長，但藉著走訪地方的機會，如果能帶動、活絡經濟，讓社會更好，他願意盡點責任。

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