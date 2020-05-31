駁台人資料外洩　政院秀數據分析：非單一來源取得、非戶政系統內容

▲逾2000萬筆台灣戶政個資疑遭洩漏在暗網。（圖／取自Cyble）



記者蔡文鈴／台北報導

近日國外網站揭露內政部資料外洩，有高達2千萬筆我國民眾個資遭國外暗網拍賣。對此，行政院31日回應，戶政資料外洩非事實，個資保護需政府與民間共同努力，呼籲民眾不要輕忽個人資料的保護，同時亦請各企業團體在蒐集個人資料時，恪遵個人資料保護法相關規定，善盡保護之責。

根據資安網站Cyble指出，整個資料庫檔案達3.5GB，其中包含的資料包括名字、完整地址、身分證字號、性別、出生日期等。而這2000萬筆資料是由一名為「Todgod」駭客於2019年流出，其資料來源為內政部戶政事務司全球資訊網，資料內最後登記的出生年份是2008年。

報導也指出，整筆資料中有不少部分為「Null」或空白值，無法確認是否為最新的戶政資料或證實該資料的正確性。

行政院資安處指出，據上述國外資安網站揭露之資料，經比對內容，應係流傳於暗網多年，最近一次出現是在2017年底於暗網拍賣，當時即已協請戶政單位確認，不是戶政單位資料，且經查對內容及格式判斷，不是由單一資料源取得，似是彙整各不同來源整理而得，而在暗網上為吸引買家購買，故宣稱為我國戶政資料。

資安處表示，該項資料之流傳可分為兩種版本，一種是分為61個檔案的版本，另一種則為單一檔案的版本，兩者筆數及大小均相同，約為3.5GB。

資安處分析，從時間來看，資料內容是以2004年（含）前之資料為主，另有2005年8筆，2006年4筆，2007年資料7筆，2008年資料11筆，2009年資料3筆，2010年資料5筆，2011年資料2筆，2016年資料1筆。

從資料欄位來看，檔案中以1列為1筆資料，除空白列外，另有29種資料列格式，各資料列之格式不同，亦即從一個資料列一個資料欄位，到一個資料列有29個資料欄位，且資料欄位間之分隔符號不同，並沒有一致之格式，判斷不是來自同一個資料源。

從內容來看，資料重覆性高，且重覆性之資料完全重覆，並非隨著時間更新。若有地址者，多為六都改制直轄市前之資料； 若有姓名欄位者，混雜中文姓名、公司行號名稱、英文姓名；若有證號欄位者，混雜身分證號碼、護照號碼、不知名證照號碼，格式及內容均非固定； 其他欄位尚有標示可能之薪資範圍、行業別、或UPDATE等，另有約6百萬筆資料標註「市話用戶」；且各資料欄位之標示不一而足。

資安處強調，該項資料並非從單一來源取得，也不是戶政系統之內容，經和相關部會所保存之資料內容相較，亦非目前各部會之資料，為進一步釐清，刻正協請法務部調查局查處中。

資安處提醒，政府機關對於民眾個人資料之蒐集、處理、利用、及保存等，均依機關業務職掌及法定範圍內執行，並遵守「個人資料保護法」之相關規定。在資安防護方面，亦依照機關責任等級之不同，遵守「資安管理法」之規定辦理應辦事項，若有資安事件或資料外洩的情形發生，必須依照「資安管理法」進行通報及事件處理。