2000萬筆「台人戶政個資」被丟上暗網？　行政院回應了！





▲逾2000萬筆台灣戶政個資疑遭洩漏在暗網。（圖／取自Cyble，下同）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

由網路安全專家Beenu Arora創立的資安網站Cyble披露，暗網（Dark web）中發現一個名為「台灣全國房屋登記資料庫」（Taiwan Whole Country Home Registry DB）的資料包，並稱其中含有2000萬條以上的台灣人民個資。對此，行政院發言人丁怡銘30日下午給予回應。

根據資安網站Cyble指出，整個資料庫檔案達3.5GB，其中包含的資料包括名字、完整地址、身分證字號、性別、出生日期等。而這2000萬筆資料是由一名為「Todgod」駭客於2019年流出，其資料來源為內政部戶政事務司全球資訊網，資料內最後登記的出生年份是2008年。

報導也指出，整筆資料中有不少部分為「Null」或空白值，無法確認是否為最新的戶政資料或證實該資料的正確性。

對此，丁怡銘30日下午回應，因為可以辨認的資料年份均非最新資料，因此目前資安與警政單位還在設法辨識真偽，同時也著手進一步了解資料來源是從政府機關或民間機構流出。

丁怡銘表示，資安單位初步檢視後發現內容是很舊的資料，不是戶政資料，也不是政府機關流出的資料，依據內容格式，應是綜整各類資料來源而成。網路流存的版本有2種，一種是整合為一個檔案，另一種是依縣市分成多個檔案，資安單位將持續調查中，有相關資訊會再進一步做說明。