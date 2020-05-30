新內閣「兒童版自我介紹」曝光　黃天牧自認五音不全…但一定要唱這首歌！





▲金管會主委黃天牧。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

新內閣成員上任滿10天，行政院網站在近日更新了兒童版的內閣介紹，其中金管會主委黃天牧自我介紹相當活潑，還透露自己五音不全，但如果一定要唱歌，就一定會點《隱形的翅膀》。

根據行政院網站內容，黃天牧自我介紹寫道，他的血型是O型，星座為獅子座，生肖為狗，座右銘是「吃得苦中苦，方為人上人」，人格特質「和藹可親」。對黃天牧來說，影響最深的書籍，是美國總統約翰.甘迺迪（John F. Kennedy）所著的《當仁不讓》；他也透露國小時父親就過世，影響自己最深的人是媽媽。

有趣的是，黃天牧在「最拿手的歌」欄位中提到，自己五音不全，「如果一定要唱歌，喜歡唱《隱形的翅膀》。」另外他也透露，小時候有養過小狗和畫眉鳥，但因為牠們過世時太悲傷，所以就不再養寵物了。最後，黃天牧還想告訴兒童們，「少小不努力，老大徒傷悲。」

▲行政院政務委員黃致達。（資料圖／記者林敬旻攝）

新任的政務委員黃致達兒童版自我介紹中提到，生肖為鼠，血型O型，星座是雙魚座，座右銘是「慎獨、戒驕、制怒」。而黃致達也自認五音不全，常常只聽不唱，他提醒兒童們要「快樂成長，不要給自己太多壓力，不要對未來恐懼」。

至於行政院發言人丁怡銘，生肖為龍，血型A型，星座是射手座，座右銘為「今天的自己要比昨天的自己更好」。丁怡銘認為，影響自己最深的人是蘇貞昌，因為每天在一起最久，講的話最多；有趣的是，他小時候想當漫畫家，還曾經騎阿公養的牛逛街。而丁怡銘也提醒兒童，「健康善良是最重要的事情，其他生命中所獲得的都算是賺到。」

▼行政院發言人丁怡銘。（資料圖／記者林敬旻攝）