機關採購大陸資通設備　政院：價格低廉…「海康威視」最大宗

▲中國監視器廠牌海康威視（Hikvision）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

根據行政院送進立法院的調查報告，中央、地方機關及學校所使用的中國廠牌資通設備，以海康威視為最大宗，華為次之；採購中國設備，多因功能滿足需求，價格低廉且機關經費有限。

立法院在審查109年度行政院預算時，曾決議行政院要檢送「政府機關使用中國大陸廠牌資通訊設備情形調查書面報告」，這份報告日前送進立法院。

根據報告的調查，中央、地方機關及學校使用的中國廠牌設備，以7家廠牌為主。其中以遭美國列入制裁名單的海康威視為最大宗，其次分別為華為、深圳大疆創新科技、普聯技術公司、廣東歐加控股/廣東行動通訊、小米集團、浙江大華技術。

報告表示，政府機關使用上述設備的用途，在智慧型手機部分，主要多為機關配發公務同仁使用的公務手機；影像攝錄設備多用於校園及公務實體環境的保全；無人機多為水利機關於場地勘查之用；通訊設備部分多用於小型簡易辦公環境的連網需求。機關採購中國大陸廠牌的相關設備，多因功能滿足需求，價格低廉且機關經費有限。

報告中指出，行政院公共工程委員會早在2010年3月就發函各機關，如認廠商供應設備的原產地為中國，有影響國安資安或機敏資訊外洩之虞者，可於招標文件中明定廠商所提供的財務或勞務的原產地不得為大陸地區。

報告指出，對於已使用中國大陸資通訊設備的政府機關，行政院將持續透過資通安全稽核、提升資安產業自主能量、優先採購國產品及加強宣導等措施，促使政府機關儘速汰除及更新相關資通訊設備。