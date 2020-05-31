染疫住院2星期！美國男子出院收「2500萬帳單」嚇傻　老婆的治療費還沒算…

▲全球新冠肺炎康復人數已達249萬人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎確診數突破600萬例，其中至少249萬人已經康復，但若無政府或保險支持，出院後卻可能面臨「龐大」債務。美國一名高中老師在醫院治療數周後終於康復，回家收到帳單一看，他的新冠肺炎治療費用高達84萬美元，相當於台幣2517萬元。

美國高中老師丹尼斯（Robert Dennis）花了數周的時間在醫院治療新冠肺炎，好不容易康復返家後，收到了「第一張」醫院寄來的帳單，費用高達84萬美元。丹尼斯說，這筆費用是他在科羅拉多州Sky Ridge醫療中心的加護病房住2星期的費用，光是藥錢就高達25萬美元（約台幣750萬元），「我看到帳單上的數字時，我再次深深的吸了一口氣。」

COVID survivor receives $840,000 statement for treatment, with more on the way https://t.co/GT8VPkskEL pic.twitter.com/7D5qbPmxbG — hypervocal (@hypervocal) May 31, 2020

丹尼斯表示，這只是第一張帳單，另外還有他在別間醫院的費用，還有妻子蘇珊娜（Suzanne）來回急診室的費用，估計總額可能超過150萬美元（約台幣4500萬元）。

蘇珊娜說，如果沒有保險的話，她可能會坐下來大哭一場，「這是非常可怕的，我不管保險會支付多少金額，看到這串數字真的覺得很恐怖。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，每1名確診者的社會成本高達210萬元，而指揮中心疫情監測組組長周志浩也說，基於公共衛生防疫需要，無論是否為本國籍、有無健保身份，只要在台灣確診接受隔離治療及檢驗費用，都會由政府公務預算支應。

►美國紀念日泳池趴「塞滿400人」！社交距離忘光光 結果1人返家後確診

►全球確診數破600萬！36萬人染疫亡…至少249萬人康復 拉美疫情持續爆發

►紐約市疫情趨緩 6/8有望展開經濟重啟

►►防疫期間也要一樣美麗！



★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】