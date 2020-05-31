全球確診數破600萬！36萬人染疫亡…至少249萬人康復　拉美疫情持續爆發

▲全球新冠肺炎確診數突破600萬。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒數月，疫情已擴散至196個國家及地區，截至31日上午10時，全球累計確診數突破600萬例，累計死亡數達36萬人。疫情最嚴重的國家分別是美國與巴西；另外全球也有6個國家確診數超過20萬，6個超過10萬。

根據約翰霍普金斯大學數據統計，截至31日上午10時，全球累計確診數為605萬7553例，死亡數達36萬9106人，其中至少249萬1400人已經康復。美國目前仍是全球疫情最嚴重的國家，累計確診數逼近117萬例，超過10萬人死亡；而近日疫情爆發的巴西，境內過去24小時新增956例，讓該國確診數達49.8萬例，死亡數更超過2.8萬人。

根據法新社統計，歐洲仍舊是疫情最嚴重的大陸，累計確診213萬5170例，總共17萬7595人病故。而拉丁美洲的疫情也逐漸失控，過去24小時新增確診超過4萬5000例，累計確診94萬4695例，總計4萬9230人死亡。

►巴西公墓空拍照曝光！ 1.7萬醫護染疫全球最多 墓地空位還在挖…

►比利時王子帶女友狂歡後染疫！27人「非法開趴」全慘了

►校園重開成破口！他沒戴口罩「爽泡網咖」 600師生慘全面停課

►►防疫期間也要一樣美麗！



★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】