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全球確診數破600萬！36萬人染疫亡…至少249萬人康復　拉美疫情持續爆發

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▲▼巴西新冠肺炎確診數破43萬，死亡數達2.6萬。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球新冠肺炎確診數突破600萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒數月，疫情已擴散至196個國家及地區，截至31日上午10時，全球累計確診數突破600萬例，累計死亡數達36萬人。疫情最嚴重的國家分別是美國與巴西；另外全球也有6個國家確診數超過20萬，6個超過10萬。

根據約翰霍普金斯大學數據統計，截至31日上午10時，全球累計確診數為605萬7553例，死亡數達36萬9106人，其中至少249萬1400人已經康復。美國目前仍是全球疫情最嚴重的國家，累計確診數逼近117萬例，超過10萬人死亡；而近日疫情爆發的巴西，境內過去24小時新增956例，讓該國確診數達49.8萬例，死亡數更超過2.8萬人。

根據法新社統計，歐洲仍舊是疫情最嚴重的大陸，累計確診213萬5170例，總共17萬7595人病故。而拉丁美洲的疫情也逐漸失控，過去24小時新增確診超過4萬5000例，累計確診94萬4695例，總計4萬9230人死亡。

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