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反警示威蔓全美！胡錫進開酸：報應真快「像香港暴徒潛入美國幹的」

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▲美國,明尼蘇達州,佛洛伊德之死,George Floyd,示威,明尼亞波里斯,Minneapolis。（圖／路透）

▲「佛洛伊德之死」引起美國社會不滿，各地爆發示威活動。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國反警示威蔓延全國，且衝突程度快速升級，多地都發生縱火、襲警及搶劫。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進30日發文表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）所說的「美麗的風景線」終於從香港延伸到美國的十幾個州，美國的政客們現在可以從自家的窗口就欣賞到讚揚過的一切了。

胡錫進在微博上提到，「縱火警察局，打砸店鋪，封鎖道路，攻擊警察，破壞各種公共設施，美國各地發生的這一切就像是香港那些暴徒潛入美國各地親手幹的一樣。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

▲▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

胡錫進指出，他要問裴洛西（Nancy Pelosi）和蓬佩奧（Mike Pompeo）們，中國政府和全國人大是否應該立刻發聲明支持美國黑人和底層民眾的反抗？因為似乎只有北京這樣做，才能為華盛頓接下來給香港的暴徒們點讚叫好做出道義鋪墊，「否則的話，如果我們不支持美國現在發生的反抗，華盛頓接下來的香港牌還怎麼打啊？」

胡錫進說，要知道，川普星期五剛剛宣布要因香港而制裁中國，「他的膽子真大，因為他做那種宣布的時候，一群憤怒的華盛頓市民正在準備向白宮進發，白宮嚇得隨後進入緊急封鎖。」

胡錫進還說，華盛頓沒想到「報應」來得這麼快，但這卻是應該想到的，「美國的種族歧視和社會不平等這些基本矛盾向來嚴重，看看新冠肺炎死了多少窮人、少數族裔，就一目了然了。」

▼示威活動快速升級，並導致多起警民衝突。

▲美國,明尼蘇達州,佛洛伊德,George Floyd,明尼亞波里斯,Minneapolis,示威。（圖／路透）

胡錫進表示，美國出騷亂的機率要比中國大得多，華盛頓的一些政客怎麼敢把外國的騷亂公然定義成「美麗的風景線」，這不是拿自己國家的長治久安開玩笑嗎？因為想搞中國就冒這樣的傻氣，如此利令智昏，「不信就走著看，未來究竟是中國出亂子多，還是美國出亂子更多。」

胡錫進強調，美國的政治體制加速衰敗，無力進行實質性改革，底層民眾的怨怒無人傾聽，難以化解，只能間歇地以極端方式噴發，現在新冠肺炎又帶來根本性衝擊，美國平息底層憤怒的能力變得更加不堪，「美國的政客們用不著欣賞遙遠的暴亂『風景線』，他們將在自己的城市裡，在一些意想不到的時候看到並置身於那樣的『風景』中。」

▲▼美國示威,佛洛伊德之死(George Floyd)。（圖／路透社）

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