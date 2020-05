白人警「膝蓋壓脖9分鐘」下場超慘　選美妻訴請離婚…黑歷史遭翻出

▲明尼斯亞波利斯警員紹文用膝蓋壓制非裔男子。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死引發美國民眾怒火,生前那句「我不能呼吸」更掀起非裔族群對警察的憤怒。當時用膝蓋壓制佛洛伊德的白人警察紹文(Derek Chauvin)已被拘捕,另外,他的妻子受到打擊,已訴請離婚。

CBS報導,根據法務公司發布的聲明,紹文的妻子凱莉(Kellie Chauvin)對佛洛伊德的死亡悲痛欲絕,她要對死者的家屬、這場悲劇中感到受傷的人們,表達最深切的同情,她已提出申請,要解除與紹文的婚姻關係。

So.... The murderer cop Derek Chauvin is married to Tou Thao's sister. Kellie Chauvin. pic.twitter.com/CNyzqzBfN1

聲明寫道,凱莉在與紹文的婚姻關係中沒有孩子,但她誠懇請求,這段艱困的時期,大眾能給予她其他的孩子、父母與家庭安全與隱私。

紹文29日在明尼蘇達州遭拘捕,被控三級謀殺罪與二級過失殺人;這些指控最高能讓他服刑35年。如今,他除了丟了工作,婚姻破裂,未來若罪名成立還可能入獄多年。

《紐約時報》報導,根據檢方29日釋出的文件,紹文用膝蓋壓住佛洛伊德的脖子期間長達9分鐘,甚至在佛洛伊德變得沒有反應後,他還繼續壓了近3分鐘。

This is Kellie Chauvin, the wife of Derek Chauvin, the race soldier who lynched #GeorgeFloyd . Notice a pattern with dangerous white supremacists like Derek Chauvin and other alt-right types? pic.twitter.com/yjlJ57iLh5