白人警「膝蓋壓脖9分鐘」下場超慘　選美妻訴請離婚…黑歷史遭翻出

▲明尼斯亞波利斯警員紹文用膝蓋壓制非裔男子。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發美國民眾怒火，生前那句「我不能呼吸」更掀起非裔族群對警察的憤怒。當時用膝蓋壓制佛洛伊德的白人警察紹文（Derek Chauvin）已被拘捕，另外，他的妻子受到打擊，已訴請離婚。

CBS報導，根據法務公司發布的聲明，紹文的妻子凱莉（Kellie Chauvin）對佛洛伊德的死亡悲痛欲絕，她要對死者的家屬、這場悲劇中感到受傷的人們，表達最深切的同情，她已提出申請，要解除與紹文的婚姻關係。

So.... The murderer cop Derek Chauvin is married to Tou Thao's sister. Kellie Chauvin. pic.twitter.com/CNyzqzBfN1 — Ashley Nicole (@sweetlikeashley) May 29, 2020

聲明寫道，凱莉在與紹文的婚姻關係中沒有孩子，但她誠懇請求，這段艱困的時期，大眾能給予她其他的孩子、父母與家庭安全與隱私。

紹文29日在明尼蘇達州遭拘捕，被控三級謀殺罪與二級過失殺人；這些指控最高能讓他服刑35年。如今，他除了丟了工作，婚姻破裂，未來若罪名成立還可能入獄多年。

《紐約時報》報導，根據檢方29日釋出的文件，紹文用膝蓋壓住佛洛伊德的脖子期間長達9分鐘，甚至在佛洛伊德變得沒有反應後，他還繼續壓了近3分鐘。

This is Kellie Chauvin, the wife of Derek Chauvin, the race soldier who lynched #GeorgeFloyd . Notice a pattern with dangerous white supremacists like Derek Chauvin and other alt-right types? pic.twitter.com/yjlJ57iLh5 — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) May 26, 2020

《每日郵報》指出，凱莉曾拿下2018年明尼蘇達州選美冠軍，但2005年時一度被指控在威斯康辛州開出空頭支票；據了解，凱莉來自越南的少數民族「赫蒙族」（H'Mông），平時就很關注種族議題。諷刺的是，佛洛伊德死前曾被當地一間餐廳通報他使用偽鈔，最後遭到紹文壓制在地，不幸死亡。

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