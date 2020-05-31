老公入獄服刑！人妻「激烈交疊」小王懷孕…他被催登記戶籍　一算頭頂綠綠

▲老婆趁他入獄時大搞婚外情，還生下一女，人夫崩潰提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻趁著丈夫因案入獄時，與其他男子發展出婚外情，還懷孕生女，事件直到丈夫接到「戶籍登記催告書」後才曝光！25日橋頭地方法院依通姦罪判人妻有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，但29日司法院大法官29日正式宣告通姦罪違憲，且即日起立即失效。

檢方起訴指出，人妻小亭（化名）2016年6月與丈夫結婚，雙方在2017年2月23日調解離婚，而人夫2016年7月初入監服刑至2018年4月底，孰料，小亭明知自己是有家室的人，竟然大搞婚外情，在2017年初懷孕，2017年10月初生下一名女兒。

人夫2017年12月中旬接到戶政事務所寄發的戶籍登記催告書，推算受胎日期時發現，當時自己仍在獄中，這才知道已綠雲罩頂，一怒之下告上法院。橋頭地方法院審理後，認為小亭無視婚姻制度對於配偶身分的保障，竟在婚姻期間內與其他人發生性行為，對人夫造成莫大的傷害，決定依通姦罪判她尤其徒刑2月，得易科罰金6萬元。

但司法院大法官在29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，正式宣告台灣通姦除罪化，目前偵查中的案件全不起訴處分，至於因通姦罪遭判刑入監的33人之中，有3男2女無其他罪刑在身已釋放。

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