　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

港男來台旅遊…凌晨「光屁股」閒晃！從後面硬來花蓮妹：很漂亮、想偷摸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲長髮女,跟蹤。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲港男來台旅遊卻試圖性侵女子。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／花蓮報導

香港一名男子阿義（化名）2019年底到台灣旅遊，孰料，他一日凌晨光屁股閒晃時，見到女子均均（化名）落單，竟動了邪念，一路尾隨對方試圖性侵，所幸均均全程奮力抵抗，這才逃出阿義魔爪，並報警處理。阿義事後被依強制性交未遂等罪起訴，法院日前判決出爐。

判決指出，來自香港的阿義於2019年12月15日入境台灣，同年月18日凌晨4時30分許，他戴著口罩、穿著長版球衣，但沒穿內外褲，在花蓮市國聯四路與國聯二路口見到落單的均均，隨即尾隨對方，並突然從均均背後環抱、壓制，試圖扒褲性侵對方。

均均見狀嚇壞，隨即奮力抵抗，因此遭到阿義拳腳相向，頭、臉、脖子、手肘、膝蓋、小腿等處都傷痕累累，所幸並沒讓阿義得逞。過程中她試圖打電話求救，但手機卻被阿義搶走，並在逃離現場後丟棄。

花蓮地方法院審理後，認為尊重所有人的身體自主權應為國際共通觀念，阿義正值青年，應能循正常管道接觸交往異性，本次來台旅遊，竟因見均均「很漂亮、想偷摸」的動機及目的便尾隨犯案，考量阿義已賠償均均25萬元，對方也撤回傷害告訴，表示願意原諒阿義，最後依強制性交未遂罪判刑2年，另依強制罪判拘役10日，得易科罰金1萬元，均緩刑5年，期間付保護管束，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密

【更多新聞】

水電工凌晨來訪…離婚媽慘被「強壓地上」硬來！完事見他轉身洗澡　牽女兒驚逃

機車行老闆「情慾交流」人妻！她嬌喊：是你慾火焚身…正宮目擊這幕心碎了

小王深夜進房「激烈扭纏」！她躺一旁…聽人妻呻吟秒傻：他們以為我睡了

ET快訊
人妻「上山採藥」真相逆轉！車震做一半突滑落　小王跳車遭輾死
雲林男中600萬卻搞丟彩券　老闆驚爆：他損失超過1800萬元
台灣5G吃到飽資費曝光！　價格全球最便宜
明年春節「爽休16天」攻略！6次長假排休一次看　這2天要補班
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「一個賺1千」外籍妹來台猛接客　半年「千人斬」海撈120萬

人妻「上山採藥」出人命真相曝！車震ing滑落5米邊坡　小王跳車慘遭輾

與小王「討論戰術」！LINE情慾橫流：喜歡啥姿勢？老公見「明天很多給妳」綠爆

神父「吸安2次」道歉獲緩起訴　回老家又染毒！北檢將另案起訴

海鮮餐廳老闆漏報1.36億所得　拒繳稅3572萬雙手一攤：沒錢...下場曝

工程師買防潮箱「囤整櫃毒品」　專挑捷運站交易！3年撈5百萬

疫情趨緩！法務部啟動「防疫新生活」監所接見恢復正常

「一命賠一命」硬上女友還傳訊恐嚇　她心軟原諒...恐怖情人獲緩刑

神鬼交鋒真實版！美通緝犯躲台13年　化身「世界名廚」在大學開講

台南某國小校長中午就醉了！餐廳外坐著昏睡　目繫者：不是第一次

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

「一個賺1千」外籍妹來台猛接客　半年「千人斬」海撈120萬

人妻「上山採藥」出人命真相曝！車震ing滑落5米邊坡　小王跳車慘遭輾

與小王「討論戰術」！LINE情慾橫流：喜歡啥姿勢？老公見「明天很多給妳」綠爆

神父「吸安2次」道歉獲緩起訴　回老家又染毒！北檢將另案起訴

海鮮餐廳老闆漏報1.36億所得　拒繳稅3572萬雙手一攤：沒錢...下場曝

工程師買防潮箱「囤整櫃毒品」　專挑捷運站交易！3年撈5百萬

疫情趨緩！法務部啟動「防疫新生活」監所接見恢復正常

「一命賠一命」硬上女友還傳訊恐嚇　她心軟原諒...恐怖情人獲緩刑

神鬼交鋒真實版！美通緝犯躲台13年　化身「世界名廚」在大學開講

台南某國小校長中午就醉了！餐廳外坐著昏睡　目繫者：不是第一次

曬黑之後更性感！　TWICE志效「兩年前傳奇舞台」再登韓網被推爆

港版國安法「僅1人反對」法條全文！　央視：現場響起「超長熱烈掌聲」

海鮮人人愛！口袋不深的消費指南　富基海產店家老實說「這些不要點」

「一個賺1千」外籍妹來台猛接客　半年「千人斬」海撈120萬

中職二軍／古林睿煬先發3.1局遭林承飛開轟　統一3轟擊退樂天

HTC VIVE顛覆教育訓練　助攻消防員培訓再升級

俄羅斯包機返台　全團檢驗結果出爐「其餘87人都陰性」

【廣編】「Days of Play」6月3日至6月16日　購買PS4 Pro只要10,880元

「青田街和麗水街」被封天龍中的天龍！他跑一趟不解...台北人：女神聚落

PS DS4造型悠遊卡終於要預購啦！6/3起限時開放

浪貓亂入院子1秒直線爆衝終點　傻眼陸龜轉頭看媽：我看了什麼

社會熱門新聞

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

女控性侵自比「二手貨」　教授：給我試用

單手騎車罰1.2萬　他申訴竟更慘

遭控極樂砲房偷拍　博士版李宗瑞喊冤

萬華2應召站藏巷弄　14泰女寮女被逮

獨／高雄3煞闖摩鐵　強擄少婦當籌碼

警約談80人淫趴主辦人　「帽T+口罩」進警所

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

水電工凌晨來訪…離婚媽慘被「強壓地上」硬來！

9旬翁深夜砍妻 兒奪刀也遭刺

地主逼50老人搬家！養老院長跪侯友宜：拜託

更多熱門

相關新聞

港媒：港版國安法違者不送中國審判

港媒：港版國安法違者不送中國審判

香港南華早報今天引述消息人士說 ，未來觸犯「港版國安法」的違法者，不會被移送至中國大陸審判；此外，新法將納入香港法律體系之中，並訂定保護機制，審判時將採無罪推定等原則。

「川普14天內決定」撤香港特殊地位 黃之鋒：北京勿忽視國際聲音！

「川普14天內決定」撤香港特殊地位 黃之鋒：北京勿忽視國際聲音！

MSCI棄星轉港！37檔期貨改由香港期交所發行　分析師這麼看

MSCI棄星轉港！37檔期貨改由香港期交所發行　分析師這麼看

分析師警告：美撤特殊待遇　香港經濟恐「玩完」

分析師警告：美撤特殊待遇　香港經濟恐「玩完」

美國若取消香港特殊待遇　經貿衝擊一次看

美國若取消香港特殊待遇　經貿衝擊一次看

關鍵字：

強制性交未遂香港花蓮

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

即／美國務卿宣布　香港不再自治

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

「港版國安法」正式表決通過！

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面