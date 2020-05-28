港男來台旅遊…凌晨「光屁股」閒晃！從後面硬來花蓮妹：很漂亮、想偷摸

▲港男來台旅遊卻試圖性侵女子。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／花蓮報導

香港一名男子阿義（化名）2019年底到台灣旅遊，孰料，他一日凌晨光屁股閒晃時，見到女子均均（化名）落單，竟動了邪念，一路尾隨對方試圖性侵，所幸均均全程奮力抵抗，這才逃出阿義魔爪，並報警處理。阿義事後被依強制性交未遂等罪起訴，法院日前判決出爐。

判決指出，來自香港的阿義於2019年12月15日入境台灣，同年月18日凌晨4時30分許，他戴著口罩、穿著長版球衣，但沒穿內外褲，在花蓮市國聯四路與國聯二路口見到落單的均均，隨即尾隨對方，並突然從均均背後環抱、壓制，試圖扒褲性侵對方。

均均見狀嚇壞，隨即奮力抵抗，因此遭到阿義拳腳相向，頭、臉、脖子、手肘、膝蓋、小腿等處都傷痕累累，所幸並沒讓阿義得逞。過程中她試圖打電話求救，但手機卻被阿義搶走，並在逃離現場後丟棄。

花蓮地方法院審理後，認為尊重所有人的身體自主權應為國際共通觀念，阿義正值青年，應能循正常管道接觸交往異性，本次來台旅遊，竟因見均均「很漂亮、想偷摸」的動機及目的便尾隨犯案，考量阿義已賠償均均25萬元，對方也撤回傷害告訴，表示願意原諒阿義，最後依強制性交未遂罪判刑2年，另依強制罪判拘役10日，得易科罰金1萬元，均緩刑5年，期間付保護管束，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案仍可上訴。

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