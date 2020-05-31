勾人妻公園幽會「慶祝通姦除罪」被圍毆！他到案說實話了…自導自演真相曝

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

司法院大法官29日宣告「通姦罪」違憲，正式宣告台灣通姦除罪化，網路也流傳一段影片，指稱嘉義一名楊姓男子為了慶祝通姦無罪，約人妻到公園廁所幽會被抓包，當場被多人痛揍，但事實並非如此，嘉義朴子分局已掌握貼文者身分，將依法偵辦。

▲網路PO文指稱影片男主角勾人妻公園幽會，當場被抓包痛毆，影片中男子向警方說明真相。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

司法院大法官在29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，正式宣告台灣通姦除罪化，目前偵查中的案件全不起訴處分，至於因通姦罪遭判刑入監的33人之中，有3男2女無其他罪刑在身已釋放。

日前有網友在臉書轉傳一段影片，貼文中還指稱，「嘉義朴子楊姓專門勾引人妻男子，為了慶祝通姦無罪，昨（29）日約人妻公園廁所幽會，現場被抓，當場被一頓粗飽」。

嘉義朴子分局深入調查後發現，該則影片並非如貼文所述，其實是男主角與友人自導自演，不是遭人圍毆，且影片的拍攝時間是26日，為大法官釋憲釋字第791號公布之前，但網友卻刻意影射為大法官解釋公布後遭抓姦。

嘉義警方指出，貼文者未經查證，就影射影片與通姦罪除罪化有關，已屬散布謠言影響公共安寧，有涉嫌社會秩序維護法之虞，分局已掌握貼文者特定身分，待追查貼文者到案後，便要依法偵辦函送裁處。

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