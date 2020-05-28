與小王「討論戰術」！LINE情慾橫流：喜歡啥姿勢？老公見「明天很多給妳」綠爆

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▲▼外遇、出軌示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲人妻偷吃好友，「超鹹濕LINE對話」讓丈夫崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

一名人夫指控，妻子珞珞（化名）與另名男子阿陀（化名）發生婚外情，他意外在老婆的LINE中見到2人的鹹濕對話，這才驚知自己戴了一頂大大的綠帽，一怒之下告上法庭。橋頭地方法院審理後，分別依相姦、通姦罪判阿陀、珞珞有期徒刑4月、3月，均得易科罰金。

人夫指出，岳父因為罹患癌症住院治療，他2017年10月間探病時向妻子借手機，卻意外見到妻子LINE中竟有不少露骨對話，這才得知2人姦情，決定赴地檢署按鈴申告，「我要告我老婆跟她朋友通姦」。

珞珞的辯護律師指出，人夫早就知道珞珞與阿陀有姦情，事後才提出告訴，已逾6個月告訴期間；珞珞則表示，丈夫見到對話內容，當下非常生氣，不斷質問她實情跟細節，她只回答「那是我之前的男朋友」、「是之前發生的事了」虛應。對此，法院對照時間點後認為，人夫起初應該只是懷疑，不確定2人的姦情，且珞珞的說詞前後不一，因此不採信辯護律師的說法。

另外，法院勘驗珞珞與阿陀的對話發現，內容極其鹹濕露骨，有大量描述性愛過程的文字敘述，例如，「妳喜歡用啥姿勢愛愛」、「躺著還是坐上面還是從後面」、「我打算明天內射很多給妳」等，甚至還有男性下體照，可證明2人情慾橫流。

雖然阿陀矢口否認犯行，辯稱「我與珞珞10多年前是男女朋友關係，曾交往過，與她發生性行為是10多年前的事」，LINE內容只是提起前塵往事。但法官看對話認為，雙方極盡挑逗，包括性愛體位、男女體敏感部位等話題都極露骨，內文也具體描述時間參考點，例如「一年多沒做，會不會明天回來就狂愛愛啊」、「大概，離最後和你做愛，已一年半沒了」、「和小孩爸分居後，就只有給你X」，不採信他的說詞。

橋頭地方法院最後認定，珞珞與阿陀在2015年間某日，曾在珞珞高雄住處發生性行為1次，依相姦罪判阿陀有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，依通姦罪判珞珞有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。目前全案上訴二審審理中。

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