NASA睽違9年！SpaceX火箭發射成功　「飛龍號」太空船首次載人上太空

文／中央社佛州甘迺迪太空中心30日綜合外電報導

太空探索科技公司（SpaceX）今天順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，把搭載兩名美國太空人的全新「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送往國際太空站（ISS）。

這是自太空梭於2011年退役以來，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人睽違9年，首次利用美國製火箭在美國本土發射升空展開太空飛行任務，美國總統川普親自到佛州甘迺迪太空中心，見證這項歷史性發射任務。

▲▼SpaceX成功發射火箭，載美太空人飛往國際太空站。（圖／路透）

SpaceX原定27日發射獵鷹9號火箭升空，且資深太空人班肯（Bob Behnken）與赫爾利（Douglas Hurley）在展開旅程前，已經接受嚴格隔離兩週，川普也親自趕到佛州甘迺迪太空中心準備見證歷史性時刻，但在發射倒數最後階段，因天候惡劣於發射前約20分鐘喊卡。

今天於美東夏令時間下午3時22分（台灣31日凌晨3時22分）發射升空的飛龍號與獵鷹9號，都是由創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX製造。這次計畫堪稱NASA歷來賦予民間企業的最危險任務，也象徵民間企業正式參與太空開發時代來臨。